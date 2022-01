Sia d’estate che d’inverno il barbecue è un accessorio che arricchisce il giardino dando la possibilità di cucinare all’aria aperta in mezzo al verde.

Se decidiamo di evitare i barbecue in metallo che sono solo da montare, possiamo dedicare un po’ del nostro tempo libero a costruirne uno in muratura.

Il vantaggio è che possiamo decidere di costruirne uno su misura impreziosendo un angolo particolare, senza creare problemi di spazio. Nessun oggetto che rimane chiuso in garage a riempirsi di ragnatele, ma un lavoro fatto ad arte per godersi il fuoco all’aperto.

Senza grande sforzo costruiamo dei barbecue alla nostra portata per cucinare in giardino

Se il giardino è piccolo e il nostro scopo è quello di cucinare la carne o il pesce all’aperto senza riempire di fumo gli ambienti interni, la prima soluzione è la più indicata.

Decidiamo quale spazio vogliamo destinare al barbecue e usiamo la griglia per ottenere la misura desiderata. Possiamo decidere di utilizzare un fondo di cemento oppure costruire il perimetro direttamente sul terriccio. I mattoni da utilizzare devono essere quelli refrattari che resistono alle alte temperature e devono essere forati perché così sarà possibile inserire le gambe della griglia.

Il posizionamento dei mattoni deve essere a incastro, cioè i mattoni della seconda fila devono essere posizionati a cavallo di quelli della prima. È lo stesso metodo utilizzato per la costruzione dei muri, garantisce al barbecue maggiore solidità. Creiamo 4 file di mattoni che sono quelle necessarie per avere uno spazio ottimale tra la brace e la griglia.

Lasciamo un’apertura nella parte anteriore evitando di completare il componimento dei mattoni, in questo modo potremo gestire il fuoco evitando di bruciarci.

Barbecue centrale

Se vogliamo costruire in giardino un barbecue circolare a forma di pozzo in una posizione centrale, possiamo farlo senza grandi sforzi. Per esempio dove di solito sono situate le sedie con il tavolino.

Ci sono diversi materiali che possono essere utilizzati per la composizione e sono gli stessi che si impiegano per pavimentare un cortile.

Si possono usare le piastrelle in cotto o il porfido, oppure si possono utilizzare i mattoni di pietra che devono essere uniti da colla pesante o da cemento.

Una volta delineato lo spazio è necessario posizionare correttamente i mattoni in modo che non cadano. Se si utilizzano le pietre si può creare il rivestimento con le mattonelle. Se si utilizza il cotto bisogna impilare due o più anelli creando un anello centrale più spesso e uno esterno più sottile riempiendo lo spazio interno con dei sassi. Il fuoco in questo modo crea tanto calore e il barbecue può essere utilizzato anche come una stufa per riscaldarsi in giardino durante l’inverno.

Senza grande sforzo costruiamo dei barbecue alla nostra portata per cucinare in giardino e goderci gli spazi aperti durante tutte le stagioni.