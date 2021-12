I gamberoni, anche conosciuti con il nome di mazzancolle, sono dei crostacei che vengono consumati durante tutto l’anno ed in particolare nelle feste natalizie.

Gamberetti, gamberi e gamberoni, sono tutti crostacei dal gusto estremamente versatile e gustoso che li rende adatti alla preparazione di numerose ricette tutte molto sfiziose.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Deliziosi come antipasti, fritti da intingere in salse varie o serviti con una spremuta di limone. Sono ottimi anche da aggiungere a preparazioni come i risotti per regalargli un gusto più vicino al mare. Ideali se abbinati a sapori come pomodorini, funghi, zucca, zucchine e asparagi.

Molto gustosi se consumati nella variante fritta che li vede protagonisti di numerosi aperitivi veloci e sfiziosi. A proposito di frittura ecco come avere frittura di pesce asciutta, croccante buona da leccarsi le dita con 3 semplici segreti.

Inoltre nessuno la usa mai, ma è questa la miglior farina per impanare ed avere una frittura di pesce perfetta e croccante da fare invidia ai migliori chef.

Ecco come pulire e sgusciare i gamberi sia crudi che cotti in 1 secondo senza fatica in poche e semplici mosse

In alcune preparazioni possono essere utilizzati per interi quindi provvisti di guscio, testa, coda e zampe, in altre ricette sono previsti già puliti e sgusciati.

I gamberi non sono molto difficili da cucinare, infatti, bastano pochi minuti per ottenere un piatto succoso e morbido. Non sempre, tuttavia, può risultare facile pulirli né sgusciarli. Vediamo come fare per velocizzare i processi con poche e semplici mosse.

Come pulirli a crudo

Se dobbiamo pulirli prima della cottura, queste operazioni possono essere effettuate a mani nude, o con l’aiuto dei guanti. Basterà eliminare la testa semplicemente piegandola verso il basso fino alla rottura. Successivamente sarà sufficiente tirare le zampette per eliminarle, lo stesso vale per la coda. Per sgusciarli invece basterà utilizzare un coltellino a lama liscia e ben affilata, ed incidere il dorso sulla parte superiore, avendo cura di non incidere troppo in profondità per evitare di intaccarne le carni. Staccare delicatamente i lembi con l’aiuto delle mani e strapparli via.

Importantissima anche l’eliminazione di quel filetto nero che caratterizza la polpa che rappresenta l’intestino del gambero, talvolta ripieno di escrementi. Per farlo basterà ripulire questa zona. Questa operazione va fatta sul terzo anello del guscio partendo dalla coda. Afferrare il filo e tirarlo via delicatamente.

Come sgusciarli da cotti

La procedura da effettuare post cottura è più o meno la stessa che da crudi. Tuttavia trovandosi i gamberi già nei piatti dei commensali, sarebbe più opportuno effettuare la pulizia con l’aiuto di un coltello a lama liscia e di una forchetta.

Dunque, ecco come pulire e sgusciare i gamberi sia crudi che cotti in 1 secondo senza fatica in poche e semplici mosse.