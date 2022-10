3 astuzie da conoscere per pulire benissimo le porte in legno, vetro o bianche

Le porte sono una parte fondamentale nell’arredamento di una casa. A livello estetico sono importantissime, ma non solo. Basti pensare a come cambia un’abitazione se le porte sono bianche, con vetrate, decorate o intarsiate.

Ogni porta darà un carattere diverso alla nostra casa. È innegabile, ad esempio, che le porte chiare rendano subito più luminoso un appartamento.

Esistono, poi, le porte effetto legno, con venature orizzontali o verticali. Anche queste, in base alle decorazioni che presentano, possono modificare totalmente l’estetica di una casa.

Insomma, le porte sono un elemento di grande importanza in una casa.

Il problema è che sono sottoposte all’effetto di una serie di fattori, che non faranno altro che attirare verso di loro sporco, ditate, o segni.

Per non parlare di chi convive con animali domestici, i quali potrebbero inavvertitamente portare sporco in casa. O del fumo, che inevitabilmente potrebbe annerire le porte, soprattutto quelle chiare.

Per tutte queste motivazioni, è importante sapere come pulirle e trattarle, per ridonare loro la bellezza originale. Anche le porte più massicce, potrebbero rovinarsi a contatto con prodotti pulenti sbagliati.

Vediamo, quindi, quali sono i passaggi migliori per pulire perfettamente le porte della nostra casa.

3 astuzie da conoscere per pulire le porte della nostra abitazione

Prima di partire con la pulizia vera e propria, passeremo sulla porta un panno elettrostatico.

Questo ci agevolerà enormemente, poiché catturerà la maggior parte della polvere visibile, presente sulla porta. In questa fase, dovremo fare attenzione a pulire bene anche il lato superiore della porta, i suoi coprifili e gli stipiti. In 9 casi su 10, dopo che avremo eseguito quest’operazione, ci ritroveremo il panno nero, pieno di polvere.

La miglior soluzione per questo tipo di pulizia

Ora potremo dedicarci finalmente alla pulizia effettiva. In una bacinella mischieremo 5 litri d’acqua calda con 2 tappi di sapone neutro, o di Marsiglia.

Intingeremo, quindi, nella soluzione, un panno in microfibra, che poi strofineremo dolcemente sulla porta. Dovremo fare attenzione a non segnare la porta, creando graffi o altri segni.

Questo metodo pulirà perfettamente le nostre porte laccate, di colore chiaro o scuro.

Ci muoveremo diversamente, invece, per le porte dotate di vetrate. In questo caso, dovremo creare una soluzione di 2 litri d’acqua per mezzo bicchiere di alcol. Così, anche gli aloni più ostinati spariranno in un attimo.

E, per completare l’opera, potrebbe tornarci utile conoscere il trucco infallibile per lucidare le maniglie di ottone annerite.

La fase fondamentale dell’asciugatura

Per lucidare il tutto, asciugheremo le porte con un altro panno in microfibra o di cotone asciutto o, ancora meglio, uno straccio in camoscio o daino. In questo modo, elimineremo i residui di acqua, e le porte brilleranno. Con queste 3 astuzie da conoscere per pulire meglio, la nostra casa sarà ancora più pulita.

