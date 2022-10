Come togliere l’olio dal pavimento in legno e di marmo

Quando si fanno le pulizie in cucina, togliere l’unto non è di certo la più facile e la più veloce delle operazioni. Per esempio, rovesciare per terra l’olio d’oliva non solo porterebbe male, secondo la superstizione e le credenze popolari, ma è sempre difficile da pulire.

E questo specie se, prima di rimuovere l’olio extravergine d’oliva che è caduto sul pavimento, non si adottano dei rimedi che, comunque, sono tanto semplici quanto efficaci. Vediamo allora come fare prendendo a riferimento, giusto per fissare le idee, il pavimento in marmo e quello in legno.

Come togliere l’olio dal pavimento in base al tipo di materiale

Nel dettaglio, quando l’olio extravergine di oliva si rovescia sul pavimento, che sia in marmo o in legno, la prima cosa da fare non è quella di prendere lo straccio. Ma rimuovere quasi tutto l’olio caduto senza fatica. E per farlo basterà spargere una sostanza assorbente come il borotalco.

Ecco, infatti, come togliere l’olio dal pavimento. Lasciando agire il borotalco almeno per un’ora se a terra si è rovesciato tanto olio. Dopodiché si potrà agire con lo straccio o con il panno bagnato. Vediamo allora come.

In particolare, dopo aver rimosso il borotalco intriso d’olio, si potrà lavare a terra nella maniera classica. Ovverosia con l’acqua e con il sapone di Marsiglia. Per poi procedere con un’ultima pulizia, con sola acqua, utilizzando un panno pulito e inumidito.

Cosa fare se l’extravergine sul pavimento è caduto con tutta la bottiglia di vetro

Se l’olio extravergine d’oliva sul pavimento non si è rovesciato, ma in realtà è caduto con tutta la bottiglia di vetro, allora prima di seguire la procedura sopra indicata occorrerà mettere subito in sicurezza la casa. Ovverosia andare a rimuovere tutto il vetro che è caduto, e che è andato in frantumi, aiutandosi con uno straccio e muniti sempre di guanti protettivi al fine di evitare di ferirsi.

A cosa fare attenzione quando i pavimenti delle abitazioni sono di materiale lapideo

Per i pavimenti delle abitazioni che sono di materiale lapideo, inoltre, si raccomanda sempre di evitare l’uso di sostanze o di detergenti che sono acidi. Quindi, da evitare di utilizzare sul classico pavimento in marmo, e lo stesso dicasi pure per il pavimento in granito. Con la soluzione con l’acqua calda e con il sapone di Marsiglia che è sempre quella più indicata per lavare, per pulire e per sgrassare dopo che l’olio si è rovesciato a terra.

Approfondimento

Per togliere l’olio di oliva e di auto dal pavimento servono questi trucchetti