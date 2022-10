Questo detergente renderà il nostro parquet lucido e perfetto come fosse nuovo

Chi ha in casa il parquet, sa quanto possa essere dispendioso mantenerlo in condizioni ottimali, sia in termini di tempo che di soldi ed energie. Questo tipo di pavimento, infatti, tende a deteriorarsi molto rapidamente e, se non trattato adeguatamente, rischia di rovinarsi con altrettanta velocità. Ciò dipende essenzialmente dal materiale, ossia il legno, che è a tutti gli effetti vivo e in costante evoluzione. Infatti, esso potrebbe invecchiare, cambiare colore, ossidarsi, gonfiarsi, ritirarsi e così via. Inoltre, è particolarmente sensibile a tutto, sia al caldo che al freddo, che all’umidità stessa.

Per questi motivi, il parquet non va mai trascurato e, anzi, andrebbe pulito e trattato con una certa costanza, così da mantenerlo sempre “in forma”. Per fare ciò, è importante seguire alcune regole ed utilizzare dei prodotti adeguati, che possiamo facilmente riprodurre anche in casa.

Pratiche sconsigliate che potrebbero rovinare il pavimento in legno

Per prima cosa, il parquet non deve essere pulito utilizzando troppa acqua. Quest’ultima, infatti, viene assorbita dal legno che, come abbiamo visto prima, non apprezza molto l’umidità. Quindi, una buona regola sarebbe quella di asciugare immediatamente con un panno asciutto il parquet, dopo aver passato il mocio.

In secondo luogo, si sconsiglia anche l’utilizzo delle macchine a vapore, anche se siamo in presenza di macchie difficili da rimuovere. Anche in questo caso, le alte temperature e l’umidità andrebbero assolutamente evitate, per non peggiorare ulteriormente la situazione.

Infine, è sconsigliato utilizzare prodotti alcolici, o aggressivi, come ad esempio candeggina o ammoniaca, ma detergenti adatti per il legno. Nel prossimo paragrafo vedremo come farne uno in casa, utilizzando un olio particolarmente gradito a questo tipo di superfici.

Questo detergente renderà il nostro parquet lucido e pulito

Per realizzare il nostro detergente fai da te, utilizzeremo 3 ingredienti: il sapone di Marsiglia, il detersivo per i piatti e l’olio di lino. I primi due prodotti, come ben sappiamo, sono fondamentali per la pulizia delle superfici e anche per quella del bucato. L’olio di lino, invece, è utilizzato di meno in casa, anche perché pochi ne conoscono le proprietà. Infatti, quest’olio è molto efficace per il trattamento del legno, poiché ha la capacità di penetrare in profondità e garantire nutrimento e protezione per molto tempo.

Dosi consigliate e modalità di utilizzo

Una volta svelati gli ingredienti, scopriamo con quali dosi bisognerà mescolarli per un risultato ottimale. In particolare, ci serviranno:

15 g di scaglie di sapone di Marsiglia;

2 cucchiaini di detersivo per i piatti;

1 cucchiaino di olio di lino.

Una volta miscelati ed ottenuta una crema densa e molto profumata, riversiamola in un secchio pieno di acqua. Ora, non ci resta che immergere un panno, o il mocio, nel secchio, strizzarlo e passarlo su tutto il pavimento in legno. Il risultato sarà sicuramente sbalorditivo perché questo detergente renderà il nostro parquet lucido e davvero impeccabile, come se avessimo utilizzato la lucidatrice.

