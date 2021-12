Il Natale è ormai alle porte e anche la voglia di passare delle vacanze serene lontani da casa. Sono stati così tanti gli italiani che hanno deciso di prenotare dei viaggi all’estero, per venir poi sorpresi dall’arrivo della nuova variante. Davanti al nuovo aumento di contagi, molti hanno deciso di rinunciare ai propri viaggi, scegliendo di passare le vacanze nella propria città. Potrebbero, però, esserci delle alternative. L’Italia è, infatti, ricca di bellissime località dove passare delle vacanze serene e rilassanti. Oggi andremo a scoprire proprio una di queste mete, capace di piacere a grandi e piccini. Allora, ecco la città perfetta per passare delle splendide vacanze natalizie e divertirsi anche nel 2022. Scopriamo subito di quale si tratta.

Una città sospesa tra Europa occidentale e orientale

Con l’arrivo delle festività natalizie è normale voler passare delle giornate rilassanti lontani dallo stress lavorativo, possibilmente in qualche località più o meno esotica. Noi di ProieizioidiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo cercato di aiutare i nostri lettori. Ad esempio, abbiamo spiegato perché gli amanti del caldo non dovrebbero perdere l’occasione di passare le vacanze di Natale in questo piccolo paradiso. Allo stesso modo, abbiamo presentato ai nostri lettori alcuni bellissimi mercatini di natale che vale la pena di visitare prima che l’inverno finisca. L’arrivo della nuova variante ha, però, scombussolato i piani di molti, costringendoli a dover organizzare le vacanze all’ultimo momento rimanendo, però, in Italia. Per questo motivo oggi andremo a presentare una bellissima città, in cui poter passare delle serene vacanze Natalizie. Parliamo di Trieste, piccola gemma posta al crocevia tra le due parti dell’Europa.

Ecco la città perfetta per passare delle splendide vacanze natalizie e divertirsi anche nel 2022

Sono vari i motivi per visitare questa bellissima perla del Friuli-Venezia Giulia durante gli ultimi giorni del 2021. Innanzitutto, in occasione del Natale la città non si è certamente fatta cogliere impreparata. Le piazze triestine sono, infatti, colme di abeti addobbati, mentre gli amanti dei famosi mercatini non rimarranno certamente delusi. Presso le classiche casettine di legno sarà possibile acquistare sia dolciumi sia oggetti, provenienti dall’Italia e dall’Europa dell’Est. Gli amanti della buona cucina potranno inoltre visitare i ristoranti della città, gustando piatti tradizionali come la classica jota locale. Infine, anche i più giovani potranno divertirsi visitando la mostra dedicata al mondo dei videogames, organizzata presso il Salone degli Incanti.

Insomma, una città a tutto tondo in cui poter passare un sereno Natale e, magari, un bellissimo inizio 2022. In conclusione, vogliamo ricordare ai nostri lettori l’importanza di informarsi sulla situazione epidemiologia e sulle direttive anticontagio regionali prima di intraprendere o progettare qualsiasi viaggio.

