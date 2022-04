Ecco come coltivare le melanzane ad aprile nell’orto e tutti i trucchetti per avere frutti enormi e saporiti fino a settembre

Sono sempre di più le persone che decidono di crearsi un piccolo orto casalingo. Una scelta che spesso paga sia in termini di risparmio che di salute. Creare e curare un orto, però, non è così semplice come sembra. Ogni ortaggio ha i suoi tempi e le sue diverse tecniche di coltivazione. E oggi gli esperti di ProiezionidiBorsa forniranno alcuni suggerimenti su come coltivare uno dei prodotti che ci accompagnerà fino all’autunno: le melanzane. Quindi ecco come coltivare le melanzane ad aprile. Ma soprattutto tutti i trucchetti per avere frutti così succulenti, che faranno invidia al nostro fruttivendolo.

La posizione nell’orto è fondamentale per farle crescere

Le melanzane sono frutti dalle straordinarie proprietà, che normalmente si colgono tra fine maggio e ottobre. Il momento ideale per iniziare a coltivarle, però, è proprio la seconda metà di aprile. Le melanzane odiano infatti il freddo e il vento. Per questo dovremo piazzarle nella zona meno esposta del nostro angolo verde. Possibilmente a ridosso di un muretto o di una parete.

Attenzione anche alla disposizione tra le piante. Cerchiamo fin da subito di metterle almeno a 50 cm di distanza una dall’altra. Altrimenti quando cresceranno rischiano di schiacciarsi a vicenda.

La lavorazione del terreno

Un altro aspetto fondamentale per la buona riuscita della coltivazione delle melanzane è la cura del terreno. Questi frutti danno il meglio di sé quando le loro radici sono in profondità e in un terreno con pH compreso tra 5,5 e 6,5. Attenzione anche alle sostanze nutritive. Nel luogo in cui pianteremo le nostre piantine dovranno esserci buone percentuali di azoto, di potassio e di fosforo.

Sulla parte superiore del terreno, invece, andremo a piazzare un telo nero come quello che vediamo spesso utilizzato per le fragole. Il telo nero sarà fondamentale per diverse ragioni. La prima è che riuscirà a bloccare la proliferazione delle erbacce. Le altre sono che ci farà risparmiare sull’irrigazione e attirerà quel calore fondamentale per avere melanzane sane e robuste.

Ecco come coltivare le melanzane ad aprile nell’orto e tutti i trucchetti per avere frutti enormi e saporiti fino a settembre

Una volta cresciute le prime piantine, dovremo creare le condizioni per permettere ai frutti di nascere e crescere senza intoppi. La prima cosa da fare sarà potare la parte apicale e i nuovi germogli che potrebbero nascere. Così le nostre melanzane avranno lo spazio per formarsi.

Quando si formano i fiori, infine, iniziamo a mettere dei sostegni al fusto della pianta e aggiungiamo altro terreno alla base. Ci servirà per garantire nuovo nutrimento ai frutti che stanno per nascere. Ma soprattutto per far sì che la pianta non crolli su sé stessa.

