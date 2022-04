In Italia tra le regioni che non si affacciano sul mare abbiamo anche l’Umbria. Collocata nel mezzo del Belpaese è circondata da altre regioni. Ovviamente non è l’unica che non abbia uno sguardo sul mare e chi vive al Nord lo sa benissimo. Perché come l’Umbria abbiamo la Lombardia, la Valle D’Aosta, il Piemonte e il Trentino Alto Adige. Nelle regioni del Nord però il mare è sostituito dai laghi, infatti moltissime persone passano i weekend in riva al lago, mentre d’inverno lo passano sulle montagne.

Nel bel mezzo dell’Italia, però, c’è una regione un pochino solitaria che però offre moltissimo. Ricca di borghi, di natura, di cultura e di gran cibo. L’Umbria, pur trovandosi al centro dello Stivale, è una regione che però è collegata un po’ male con il resto dell’Italia. Perugia è una città molto viva e pieni di universitari, inoltre qui si svolge l’Eurochocolate, il Festival del cioccolato, che ogni anno raccoglie tantissime persone. Di affascinante non c’è solo Perugia però in Umbria, ma ci sono anche tantissime altre cittadelle o piccoli borghi.

Esiste un borgo veramente carino a pochi chilometri da Perugia che bisogna visitare. Essendo l’Umbria la regione al centro è facilmente raggiungibile in macchina ad esempio da Roma, Pescara o Firenze.

A soli 40 minuti da Perugia c’è questo incantevole borgo da visitare in un weekend di primavera

Poco distante da Perugia, a soli 40 minuti di distanza in macchina, c’è Todi. Questo delizioso borgo si colloca su una collina e quindi sarà possibile vedere dall’alto la valle al di sotto. Anche Perugia è rialzata e quindi ci sono degli angoli da cui è possibile ammirare il panorama.

Todi è un borgo con tanta storia e cultura. Qui moltissimi anni fa nacque il poeta Iacopo de’ Benedetti, conosciuto ai più come Jacopone da Todi. A lui sono dedicati il teatro e la piazza. Incantevole è il centro storico di stampo medioevale, qui sarà possibile passeggiare tra i vicoli e rimane incantati dagli improvvisi immensi spazi.

Qui si possono ammirare il Duomo di Maria SS. Annunziata, il Tempio di San Fortunato e degli incantevoli palazzi nobiliari sparsi nel borgo. Todi è dunque un borgo perfetto da visitare nel weekend. Ci si immerge un pochino nella storia, si visitano luoghi mai visti, si ammirano paesaggi e ovviamente si mangia la cucina umbra. Perché a soli 40 minuti da Perugia c’è questo borgo, Todi, che va assolutamente visto.

