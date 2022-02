Ecco perché non riusciamo a far crescere le piante e i trucchetti per avere un orto e un giardino sempre pieni di fiori e frutti

Avere un orto o un giardino ricolmo di fiori coloratissimi e frutti gustosi è il sogno di moltissime persone. Alcuni ci riescono e creano degli angoli verdi che fanno invidia a tutto il vicinato. Altri investono tempo e denaro nel giardinaggio e non ottengono quasi mai i risultati sperati. È il momento di capire qual è il motivo. Quindi, ecco perché non riusciamo a far crescere le piante e gli errori più comuni che potremmo aver commesso senza accorgercene. Capire dove abbiamo sbagliato è il primo passo per mettere in pratica alcuni trucchetti, che faranno diventare il nostro pollice molto più verde.

La scelta del vaso e l’esposizione alla luce sono i due errori più comuni

Uno sbaglio, che moltissimi commettono, è quello di fare poca attenzione al vaso in cui far crescere la pianta. Le piante non sono tutte uguali e ognuna ha bisogno di vasi diversi. Per le specie che necessitano di terreni drenati, dovremmo optare per un contenitore forato. Le piante che amano i terreni umidi crescono meglio in vasi di plastica. Quelle che odiano i ristagni dovremmo metterle in contenitori di terracotta.

Abbiamo scelto il vaso corretto oppure il concime giusto per l’orto e la pianta fatica a crescere? Probabilmente, abbiamo sbagliato la posizione. Alcune piante crescono esposte direttamente alla luce del sole, mentre altre preferiscono le zone d’ombra. Per questo, è fondamentale conoscere le caratteristiche di ciò che intendiamo piantare. Un’operazione in cui potrebbero aiutarci moltissime app dedicate al giardinaggio.

Un ottimo trucchetto per le piante di casa è quello di scegliere come posizione una finestra rivolta a Sud. Avrà la giusta quantità di luce per crescere e riusciremo a non bruciare le foglie.

Attenzione alle temperature

Un’errore molto comune è quello della gestione delle piante nei mesi freddi. Esistono delle specie che non hanno problemi con le temperature rigide o con l’umidità. La maggior parte dei fiori e delle piante da frutto, però, soffre il freddo e dovremmo sempre proteggerle tra dicembre e febbraio. Se ne abbiamo la possibilità, mettiamole in casa. Altrimenti, proviamo a coprirle con dei teli appositi per ridurre il rischio di gelate e umidità eccessiva.

Ecco perché non riusciamo a far crescere le piante e i trucchetti per avere un orto e un giardino sempre pieni di fiori e frutti

Le nostre amate piante sono il cibo prediletto di moltissimi insetti, animali e parassiti. Non facciamo lo sbaglio di credere che siano immuni. Monitoriamole costantemente. Alcuni nemici delle piante potrebbero togliere loro le sostanze nutritive del terreno e rallentarne la crescita. Per questo motivo, dovremmo curarle con un buon antiparassitario. Meglio se naturale e non chimico.

L’ultimo trucchetto è quello di tenere sempre i vasi e gli spazi intorno alle piante puliti. Eviteremo l’attacco di microrganismi e le proteggeremo dai ristagni d’acqua.

