In inverno esistono poche cose in grado di riscaldare e abbellire un soggiorno come un camino o una stufa a pellet. Per questo motivo, moltissime persone li scelgono come alternativa ai termosifoni o alle vecchie stufe a legna. Quello a cui pochi pensano, però, è che installare uno di questi sistemi necessita di pianificazione e degli arredi giusti. Ma niente paura. Ecco come arredare un soggiorno con camino o stufa a pellet e guadagnare spazio con pochi furbissimi trucchetti. Qualche giorno fa abbiamo visto gli oggetti che non dovremmo mai mettere vicino alla stufa. Oggi scopriremo quelli che ci stanno benissimo e che daranno una nuova luce alle nostre stanze.

Ecco come arredare un soggiorno con camino o stufa a pellet e guadagnare spazio con pochi furbissimi trucchetti

Iniziamo con delle idee di arredamento utili per chi ha un camino in salotto. Uno dei problemi più frequenti è quello dell’organizzazione dello spazio per la legna. Metterla fuori è scomodo e piuttosto faticoso. Ma spesso in salotto non abbiamo posto. Un trucchetto molto interessante è quello di fissare due pali di ferro che vanno da un angolo di un lato libero del muro al pavimento. Abbiamo appena creato una legnaia suggestiva e decisamente comoda. Disporre la legna in verticale ci lascerà tantissimo spazio per divani e poltrone.

Un’altra questione spesso irrisolta è quella della convivenza tra camino e smart TV. Se li mettiamo uno accanto all’altra, rischiamo di intasare il salotto. E allora perché non provare a disporli in verticale? Ovviamente dovremmo rispettare le distanze per non rovinare lo schermo con il calore. Ma se riusciamo a tenerli isolati (magari usando una protezione o una schermatura), riusciremo a guadagnare spazio prezioso.

Se, infine, ne abbiamo la possibilità, possiamo pensare di creare una parete con il camino a incasso e altri spazi da arredare. Un’idea decisamente moderna che potrebbe farci aumentare la percezione di profondità del salotto.

Come arredare il salotto con stufa a pellet

Veniamo ora alla stufa a pellet, una delle soluzioni di riscaldamento più gettonate del periodo. Il primo consiglio è quello di scegliere uno dei nuovi modelli ultrapiatti. Occupano più o meno lo stesso spazio di un termosifone, sono facili da gestire e ci permetteranno di avere un salotto decisamente più spazioso.

Qualunque sia il modello che scegliamo, possiamo guadagnare spazio incassando la stufa a pellet in una libreria o in un mobile a scomparti. Calcoliamo bene le distanze tra stufa e mensole, e mettiamola nel punto giusto. Daremo un tocco vintage al salotto, sapremo dove mettere i libri e avremo più spazio per muoverci.

Abbiamo una nicchia in salotto in cui avevamo un vecchio camino? Proviamo a sostituirlo con una piccola stufa a pellet. Un trucchetto ingegnoso per massimizzare gli spazi e riusare una zona che magari avremmo lasciato inutilizzata.

Approfondimento

Ecco come recuperare spazio in salotto o in un soggiorno piccolo con poche semplici e geniali mosse