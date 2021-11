L’inverno è alle porte e molti di noi sono alle prese con la scelta del sistema di riscaldamento delle proprie case. In commercio ne esistono tantissimi e tutti con caratteristiche diverse. Si va dai tradizionali termosifoni, passando per i moderni riscaldamenti a pavimento fino ad arrivare alla classica stufa a legna. In questi anni, però, sono sempre di più le persone che scelgono un altro elettrodomestico: la stufa a pellet. È un sistema che ha molti vantaggi ma anche qualche incognita. Soprattutto se non scegliamo la stufa adatta alle nostre esigenze. Quindi, ecco come scegliere la stufa a pellet perfetta per la nostra casa per risparmiare in bolletta e senza spendere un patrimonio. Nei negozi e online ce ne sono di molti tipi e dimensioni. È il momento di scoprire le migliori per le nostre esigenze.

Ecco come scegliere la stufa a pellet perfetta per la nostra casa per risparmiare in bolletta e senza spendere un patrimonio

Scegliere una stufa a pellet può rivelarsi un vero investimento. Questi elettrodomestici hanno il vantaggio di usare combustili ecologici, hanno un grande rendimento termico e sono facili da installare e mantenere. E se vogliamo evitare brutte sorprese ecco le 5 cose da fare prima di accendere la stufa che ci faranno risparmiare e salveranno la casa.

Per sfruttarne al massimo le potenzialità, però, dobbiamo scegliere il modello adatto alla nostra abitazione. Il primo aspetto da considerare è la stanza in cui pensiamo di installarla. Dobbiamo assolutamente conoscere le dimensioni e i metri cubi. Altrimenti rischiamo di non riuscire mai a riscaldare la stanza e il risparmio sarà praticamente nullo. Esistono stufe a pellet di varie dimensioni e potenza. In linea di massima una stufa da 12 kW è in grado di riscaldare senza problemi un ambiente di circa 250-300 metri cubi.

Un altro requisito fondamentale per scegliere la stufa a pellet è quello di avere un ambiente in grado di ospitare una canna fumaria. Se è già presente non avremo problemi. Altrimenti dovremo rivolgerci a un tecnico specializzato per capire dove poterla installare. Questi elettrodomestici avranno anche bisogno dello spazio per una presa d’aria e di un collegamento alla rete elettrica con messa a terra sempre vicino.

Se non lo abbiamo, facciamolo installare dal nostro elettricista di fiducia.

Gli altri aspetti da considerare per scegliere la stufa a pellet

Un aspetto molto importante da considerare è l’arredamento della stanza. Le stufe a pellet di ultima generazione sono estremamente sicure, ma vanno sempre tenute a distanza da mobili, tende e tappeti.

Attenzione anche ai materiali del pavimento. Se sono in legno o materiali infiammabili, ci servirà installare una piastra su cui posizionare la stufa.

Quanto si risparmia con la stufa a pellet

Come abbiamo detto in precedenza, la stufa a pellet giusta e sicura potrebbe farci risparmiare moltissimo in bolletta. E anche in salute. Le stufe certificate e il pellet di qualità permettono di ridurre le emissioni di CO2 anche di 10 volte rispetto ai combustili tradizionali.

Notevole anche il risparmio economico. In alcuni casi si può arrivare anche a una riduzione della spesa sul riscaldamento del 30-40% su base annua.

