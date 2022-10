Le temperature cominciano a essere più basse, eppure, chi possiede un terrazzo, anche di piccole dimensioni continua a sfruttarlo in tante occasioni.

Avere uno spazio esterno è un valore aggiunto in una casa, soprattutto in città, e offre diversi vantaggi. Prima di tutto possiamo goderci una giornata di sole senza dover uscire fuori, dedicarci al giardinaggio e ritagliare del tempo per rilassarsi.

Questo non vuol dire sborsare grandi cifre, ma sistemare gli spazi in maniera efficiente con poche decorazioni, affidandoci al fai da te, trasformando vecchi oggetti. Un altro fattore che può contribuire ad avere un balcone più sistemato e accogliente è la pulizia. A seconda del materiale della pavimentazione dovremo usare determinati prodotti o rimedi naturali e ingredienti come bicarbonato e sapone di Marsiglia.

Come disporre vasi e piante in terrazzo e 3 idee per abbellire le ringhiere

Principalmente è la vegetazione ad avere un ruolo fondamentale in balcone, un elemento indispensabile che decora e infonde buon umore, anche nei mesi freddi. Che si tratti di rampicanti, piante grasse, annuali, sempreverdi, potremo scegliere tra tantissime specie straordinarie che colorano l’esterno.

In un balcone è anche possibile, e non troppo faticoso, coltivare un piccolo orto o un angolo dedicato all’erbe aromatiche. Quando acquistiamo le piante teniamo presente l’esposizione del nostro terrazzo, la stagione e il clima che caratterizza la zona in cui abitiamo. Infatti, la funzione non deve essere semplicemente estetica ma funzionale e pensata anche per non occupare spazio utile.

Nella teoria il modo migliore per sistemare le piante è seguire il perimetro dello spazio esterno, creando una specie di cornice. Ma se non abbiamo abbastanza metri quadri, bisognerebbe evitare di usare vasi ingombranti che riducono lo spazio.

Quindi, potremmo sfruttare muri, soffitto e ringhiera, valutando sempre il peso della pianta. Creiamo un giardino verticale a muro, appendiamo vasi leggeri al soffitto e sui tavolini per dare movimento e ottimizzare gli spazi. Ecco dove e come disporre vasi e piante in terrazzo, senza generare caos e rendendo ordinato e accogliente l’esterno.

Coprire e addobbare le ringhiere in ferro o alluminio

La scelta migliore per coprire le balaustre è coltivare rampicanti, a muro o nella ringhiera, quando fioriranno sarà un’esplosione di colore e servirà anche da protezione. Puliamo prima dettagliatamente le balaustre esterne con acqua e sapone o detersivo neutro oppure aceto e limone. Poi potremmo pensare alle varie decorazioni da disporre per coprire la ringhiera ed abbellire il balcone.

Una soluzione pratica e bella è usare delle semplici stuoie di bambù, dove appendere poi delle piccole piantine decorative, con dei gancetti. Un’altra idea per dare un tocco autunnale è incollare dei vecchi barattoli trasparenti alla ringhiera, precedentemente addobbati. Incolliamo esternamente, sul vetro, delle grandi foglie rosse e gialle, all’interno posizioniamo delle candele, per dare un’atmosfera romantica. Oppure sfruttiamo delle zucche per realizzare dei portavasi sorprendenti e originali da sistemare sulle ringhiere, in basso e addirittura sospese.

