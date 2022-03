Ci sarà capitato tante di quelle volte di tirare fuori la tovaglia per le occasioni e avere questo problema. In genere succede se si cambia tavolo da pranzo dopo tanto tempo oppure si utilizzano gli elementi per allungarlo.

Così la tovaglia che volevamo usare diventa in un attimo inutilizzabile perché di qualche centimetro troppo corta. Vero è che può essere anche capitato un piccolo incidente in lavatrice, e di colpo la ritroviamo ristretta. Un errore comune soprattutto con le tovaglie antimacchia.

In questi casi si tende a lasciarle nel cassetto o al massimo sfruttare la stoffa per realizzare strofinacci per la casa. Ma è davvero un peccato, soprattutto se la tovaglia è in ottime condizioni e decorata in maniera impeccabile.

Ecco come allungare la tovaglia corta in poche mosse e adattarla al nuovo tavolo con queste idee creative

Basta solo una piccola modifica per allungarla creando la lunghezza desiderata. Uno dei metodi più semplici e pratici è l’aggiunta di una striscia di tessuto in più. Utile soprattutto se la tovaglia si è danneggiata vicino all’orlo o sui bordi. Basterà prendere le misure e trovare una stoffa simile o magari a contrasto per un effetto più moderno. Rimuoviamo il vecchio bordo e creiamo una cucitura a zigzag nel punto di unione, coprendola con un nastrino.

Uncinetto o crochet

Se vogliamo imparare un nuovo passatempo o siamo delle maghe dei ferri è la soluzione più efficace. Questo hobby è forse tra i più rilassanti che ci siano e sta tornando sempre più di moda. Lo spessore del filato è molto importante per avere un effetto incredibile e armonico. Si può creare uno schema più basico che ricorda una sorta di merletto o motivi più particolari. Spazio alla fantasia e alla creatività.

Un mix dei due metodi potrebbe essere la soluzione che fa per noi. Soprattutto se l’aggiunta di tessuto è abbastanza importante meglio creare una nuova trama. Altrimenti linee troppo spesse di nuovo tessuto o di crochet farebbero notare che si tratta di un’aggiunta. A questo punto quindi la scelta migliore è creare un intermezzo con l’uncinetto e poi collegare la striscia di tessuto. Cuciamo con la macchina da cucire per un effetto più professionale e via. Una tovaglia vecchia rinnovata, della giusta dimensione e ancora più bella.

Quindi, ecco come allungare la tovaglia corta con queste soluzioni super veloci che non richiedono grande esperienza. Certo se non siamo brave con l’uncinetto possiamo sempre comprare una striscia già pronta. Basterà solo cucirla a mano o con la macchina da cucire e vantarci di averlo realizzato con le nostre mani. Difficilmente qualcuno noterà la differenza.

