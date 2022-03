Dormire bene è fondamentale. Serve infatti per alzarsi la mattina energici e pronti ad affrontare gli impegni della giornata. Purtroppo, però, non per tutti riposare bene durante la notte è poi così scontato. Molte persone fanno fatica ad addormentarsi, oppure si svegliano nel cuore della notte e non riescono più a prendere sonno. C’è poi anche una nutrita schiera di persone che russa. Questo disturbo, che infastidisce soprattutto chi ci dorme accanto o nelle stanze attigue, affligge prevalentemente gli uomini. Per un buon riposo e per evitare di russare, bisognerebbe consumare una cena leggera ed evitare gli alcolici.

Per favorire un buon sonno, è utile anche limitare il consumo di caffè soltanto alla prima parte della giornata. Inoltre, risulterebbe utile evitare attività fisica dopo cena. L’attività fisica, infatti, stimola l’adrenalina che è un ormone eccitante. Inoltre, quando si va a letto, bisognerebbe anche evitare di guardare la tv o utilizzare tablet e cellulari. La luce emessa da questi dispositivi, infatti, interagisce con il naturale ritmo sonno-veglia. Molte persone cercano di favorire il rilassamento sorseggiando una camomilla. Di certo, si tratta di una bevanda calmante che può essere utile. Ma oltre a questa tisana, potremmo anche rispolverare un antico rimedio che insegnavano le nonne.

Per dormire bene e smettere di russare la notte potremmo provare questo rimedio naturale della nonna diverso dalla classica camomilla

Le nonne, molto sagge, avevano rimedi naturali per quasi ogni tipo di problema o di disturbo. In genere, i rimedi delle nonne sono assolutamente naturali e quindi anche economici. In genere, poi, funzionano quasi sempre. Vediamo allora qual è il rimedio delle nonne per evitare di russare, così da godersi una sana dormita e un buon riposo. Bisogna prendere una piccola bottiglia o un vasetto e riempirlo con dell’olio di oliva.

Aggiungere quindi della ruta e far macerare per 15 giorni circa. Trascorse le 2 settimane, filtrare l’olio così ottenuto aiutandosi con un colino. Questo liquido aromatizzato va applicato la sera, poco prima di coricarsi, sui lati del naso. Le nonne usavano spesso questo rimedio perché, sostenevano, aiutasse a conciliare il sonno. Inoltre, erano altresì convinte che evitasse di russare.

Altri 2 consigli, di cui uno tratto dalle leggende popolari

Abbiamo quindi scoperto cosa facevano le nostre nonne per dormire bene e smettere di russare. La roncopatia, dipende anche dalla posizione che si assume mentre si dorme. Chi russa, dovrebbe ad esempio dormire su un lato, destro o sinistro è indifferente. Non dovrebbe invece dormire a pancia in su. Oltre a questo consiglio pratico, eccone un altro che deriva dal mondo delle credenze popolari. Secondo la tradizione, infatti, si smetterebbe di russare sistemando sotto al cuscino una chiave di ferro.

