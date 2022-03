L’arte del riciclo sta prendendo sempre più piede, contagiando persone di tutte le età. Già da piccoli i bambini iniziano a comprendere come si può dare una seconda vita a tutti gli oggetti. Non solo per risparmiare ma anche per dare una mano all’ambiente.

I livelli di inquinamento attuali si fanno sempre più critici e la preoccupazione sale per le nuove generazioni. Per questo motivo riciclare e riutilizzare diventa importantissimo per ogni individuo. Ogni oggetto che ci circonda può con un po’ di lavoro e creatività prendere vita rivoluzionando la sua funzione.

Anche un vecchio ombrello rotto può ritornarci utile se trasformato in un piccolo stendino, ad esempio. Oppure possiamo recuperare oggetti anche più ingombranti e realizzare dei piccoli mobili fai da te. Una vecchia porta può diventare una cornice, dei vecchi CD possono servire per creare un mosaico. Oppure con dei bancali possiamo creare un arredamento completo per il giardino invece delle solite fioriere.

È ora di mandare in pensione il piumone vecchio ma non buttiamolo subito, ricicliamolo in questi modi utili e creativi

Oggi vedremo cosa possiamo creare da un vecchio piumone rovinato e malandato prima di buttarlo via. Oltre alle classiche pezzette e copertine per gli animali che fanno sempre comodo ecco qualche nuova idea.

Per arredare la cucina

La trapunta o il piumone si prestano benissimo per diventare cuscini e presine. La trama e le cuciture del tessuto sono davvero perfette per realizzare cuscini copri sedia. Ma anche un bel guanto da forno sempre utile per non scottarsi. Basterà tagliarlo della misura desiderata e cucire una fettuccia per evitare che si sfilacci.

Un’altra idea è sicuramente quella di usare il tessuto imbottito per creare un paraspifferi fai da te. Creando un salsicciotto della dimensione che ci serve non dovremo spendere soldi inutili. Ma forse una delle idee più originali e pratiche è quella di realizzare un fasciatoio.

Per le neomamme o come regalo

Se vogliamo regalarlo a qualche amica controlliamo che la parte di tessuto usata sia in buone condizioni. Dopodiché siamo pronte a realizzare un pratico fasciatoio portatile da mettere in borsa.

Basterà ritagliare un rettangolo di stoffa e cucirci un asciugamano della stessa dimensione per imbottirlo ulteriormente. Ritagliamo un rettangolo più piccolo che sarà la falda di chiusura a cui fisseremo un piccolo cappio. Sul retro del rettangolo grande invece dovremo cucire un bottone. Rifiniamo i bordi con una fettuccia, arrotoliamo il fasciatoio e chiudiamolo.

Se vogliamo creare un vero set allora non può mancare la sacca porta pannolini e salviette. Basterà ridurre le dimensioni e creare delle piccole tasche con parti di stoffa avanzata.

Quindi, anche se è ora di mandare in pensione il piumone riutilizziamolo per creare nuovi oggetti per la casa. Non solo eviteremo gli sprechi ma faremo un favore all’ambiente producendo meno spazzatura. La prossima volta che vorremo buttare via qualcosa chiediamoci sempre se possiamo darle una seconda vita.

Approfondimento

Qualche idea creativa per riciclare le vecchie camicie che ormai non si possono più indossare