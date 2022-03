Tutte le donne amano i tacchi vertiginosi e sottili che rendono i look più intriganti e maliziosi.

I tacchi donano eleganza e femminilità, slanciano la figura e regalano ai look un senso di continuità.

Tanti sono i tacchi che possiamo scegliere a partire da quelli sottili e vertiginosamente alti, a quelli più larghi. Fino ad arrivare a quelli più bassi e leggermente più facili da portare. A caratterizzare le scarpe con il tacco spesso troviamo la punta stretta.

Questa particolare calzatura rende i look più gentili, tuttavia specie quelle con la punta sempre più stretta tendono ad essere davvero scomode e difficili da indossare per un’intera serata. In più inossate con frequenza queste scarpe sembrano essere dannose per la salute della schiena e dei piedi. In particolare utilizzare delle scarpe particolarmente a punta potrebbe favorire la comparsa dell’alluce valgo.

Per ovviare a queste problematiche spesso si opta per l’uso delle sneakers da ginnastica. Tuttavia queste calzature oltre ad essere piacevolmente comode non si adattano a tutti i look. Infatti è difficile che stiano bene sotto abiti eleganti e sotto le gonne lunghe.

Ma allora come ovviare a questo problema? E che scarpa preferire tra quella bassa e quella a punta?

Basta tacchi altissimi che fanno male a piedi e schiena e sneakers sportive, ecco la scarpa che torna di moda e sta bene con tutto

A venire in nostro soccorso è una calzatura che si rifà agli anni ‘90 dalla punta quadrata, ci riferiamo alle cosiddette square toe. Scarpe che spopoleranno nella primavera estate 2022 perché di grande tendenza sulle passerelle.

Questa particolare tipologia di punta squadrata è stata adattata a tutte le tipologie di calzature, da quelle con i tacchi a quelle più basse La punta quadrata è stata abbinata a sandali, stivaletti ma anche a mocassini. Perfette per ogni occasione, le scarpe dalla punta quadrata stanno benissimo sotto jeans a sigaretta così come anche sotto quelli larghi. Perfetti da abbinare a gonne midi. Un modo geniale per creare look chic e retrò e oltremodo comodi.

Perfette nella versione sandalo da sfoggiare sotto abiti floreali o monocromatici durante le calde giornate estive. Per essere sempre raffinate e comode, anche se in programma abbiamo una serata più movimentata.

La punta quadrata infatti si adatta facilmente a qualsiasi look da quello più casual a quello più elegante. Dunque basta tacchi altissimi che fanno male a piedi ed anche alla schiena, è questa la forma più glamour del momento e che ci permetterà di dire addio alle spigolose e strettissime scarpe a punta.

