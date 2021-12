L’inverno è arrivato da qualche settimana a livello climatico. Come stagione ufficiale, invece partirà dal 21 di dicembre. Per gli amanti di giardini e orti, spesso, questo significa entrare in una sorta di letargo. Si pensa che da novembre a fine febbraio non si debba fare più nulla e che a tutto pensi la natura. Invece non è proprio così. Abbiamo già parlato delle potature da effettuare per gli alberi da frutto. Infatti, non solo il melo ma anche questi 3 alberi da frutto sono da potare a dicembre per avere tanta frutta buona e sana.

Tuttavia non ci sono solo le piante a cui badare. Chiaramente esse necessitano di una cura superiore, per poi tornare a produrre al meglio in primavera. Se pensiamo al nostro prato, invece, nulla di più sbagliato di non fare niente fino a fine febbraio. Anche se in riposo vegetativo, questo non vuol dire che bisogna lasciarlo al suo destino. Qualcosa da fare c’è sempre, anche a dicembre. Vediamo allora cosa.

Non solo potare ecco i lavori da fare a gennaio nel nostro giardino per prepararlo a un’esplosione di fiori in primavera

Innanzitutto avevamo già visto quando fare l’ultimo taglio un paio di mesi fa. Tempistiche che più o meno, valgono per ogni anno come scritto in ecco 4 utili consigli per fare l’ultimo taglio del prato prima dell’inverno. Oggi aggiungiamo degli altri suggerimenti, per far sì che il nostro tappeto verde sia sempre più curato. Tenendo sempre come base un’altezza dei ciuffi d’erba intono ai 6 o 7 centimetri, quello che dovremmo fare settimanalmente è badare alle infestanti.

Seppur molto meno che nella stagione calda, infatti, queste proliferano anche nel tardo autunno. Purtroppo, al momento, non esistono prodotti in commercio capaci di diserbare selettivamente senza andare a colpire la parte circostante. Anche ci fossero, poi, non potremmo comunque utilizzarli per le basse temperature. Di conseguenza, dobbiamo armarci di un coltellino e andare a togliere le infestanti manualmente. Chiaramente, più grande sarà il prato, più fatica faremo. L’unica consolazione è che questo tipo di erba che rovina il nostro giardino d’inverno non si moltiplica quanto in primavera. Agire una volta alla settimana, farà sì che non dovremo lavorare poi molto a fine febbraio.

Concimare

Altra cosa fondamentale da fare a gennaio è la concimazione. Il terreno necessita di sostanze organiche, azoto e potassio e non dargliele fino a inizio primavera sarebbe un grave errore. È quindi consigliato spargere un concime a base azotata e potassica. In base alle previsioni meteo, dovremo cercare un periodo asciutto e spargere il concime nell’ora più calda della giornata. Per la scelta è consigliabile ascoltare il nostro giardiniere o il nostro vivaista. Sicuramente potranno indicarci il prodotto migliore, con la giusta dose degli elementi che serviranno per nutrire la nostra erba.

Non solo potare ecco i lavori da fare a gennaio nel nostro giardino per prepararlo a un’esplosione di fiori in primavera, togliere le infestanti e concimare, dunque. Senza un gran dispendio di energie e di tempo, faremo in modo che il nostro prato non venga abbandonato al suo destino. A primavera, se lo cureremo in questo modo, sicuramente potrà fare invidia a tutti i nostri vicini.