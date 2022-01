La notte di Capodanno esiste solo una parola d’ordine: brillare.

Strass, brillantini e chi più ne ha più ne metta. E dopo Capodanno che si fa? Bisogna rinunciare a tutto questo brillare e aspettare l’anno prossimo? Ma certo che no, perché anche il 3 gennaio o in un giorno qualsiasi di febbraio o marzo possiamo permetterci di splendere.

È per questo motivo che gli stilisti propongono per l’inverno 2022 l’abito per eccellenza, ricoperto di luminosissime paillettes.

Nero, argentato o dorato, ogni evento richiede un colore specifico e un abbinamento che ne esalta lo splendore e la bellezza. Vediamo un po’ come adattarlo e perché dovremmo metterlo proprio tutto l’anno.

Chi l’ha detto che si usa solo a Capodanno quest’abito pazzesco che farà faville nell’inverno 2022

Iniziamo proprio dagli abbinamenti.

Il più stiloso per la stagione in corso vede protagonista il blazer e la clutch. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il blazer è una giacca leggermente più lunga del normale e chiusa da 3 o 4 bottoni. La clutch, invece, è una piccola borsetta a mano, con o senza tracolla. I colori variano dai più scuri ai più chiari, dipende certamente dalla stagione e dal resto del nostro abbigliamento.

E le scarpe? Potremmo azzardare con un bel paio di decolleté, ma chi preferisce la comodità, può optare per un bel paio di stivaletti in pendant.

L’abito di paillettes che tutti adorano è nero a maniche lunghe e gli accessori dalle tonalità sgargianti illuminano ancora di più il triste inverno.

Vari modelli e tanta femminilità

Chi l’ha detto che si usa solo a Capodanno quest’abito pazzesco che farà faville nell’inverno 2022 e che tutte possiamo indossare. Infatti ne esistono tantissimi modelli, da quelli aderenti a quelli a campana, adatti ad ogni gusto e ad ogni fisico. Semplici, con alcuni drappeggi, senza maniche o a maniche lunghe come i più usati d’inverno. In ogni modo, l’abito con paillettes riesce a soddisfare tutte le preferenze e a donare eleganza e femminilità.

Molti credono che sia un capo d’abbigliamento troppo sfarzoso, ma se lo indossiamo con gli accessori ad hoc, ci renderemo conto che non è così.

Possiamo metterlo per un cocktail con gli amici o per un aperitivo leggermente più elegante. Gioielli sobri, trucco leggero ma deciso e l’abbinamento di scarpe e borsa suggerito in precedenza: il risultato sarà straordinario e molto chic.

