Il primo febbraio inizia il nuovo anno cinese, ricco di cambiamenti notevoli. Anche se in Occidente si segue un altro tipo di calendario, le previsioni astrologiche dell’oroscopo cinese valgono lo stesso. Possiamo, così, profittare di tutte le rivelazioni che lo zodiaco cinese regalerà anche a noi.

Se ci chiedessimo perché in Cina si festeggia il Capodanno il primo febbraio, la risposta ci sorprenderebbe. L’inizio dell’anno nuovo in Cina cambia ogni volta e non è mai fisso. La data si calcola a partire dalla seconda Luna nuova dopo l’inizio dell’inverno. Quest’anno, la seconda Luna nuova coincide con il primo giorno del mese di febbraio, un momento ricco di emozioni.

Nel segno della Tigre

Il nuovo anno cinese inizierà sotto il segno della Tigre, che ha atteso ben 12 anni prima di ritornare in scena. La Tigre è un segno importante in Cina e rappresenta il cambiamento. Ma non un cambiamento qualsiasi, ma uno importante e spesso imprevisto. Prepariamoci, dunque, a effettuare un passo verso il miglioramento, sotto l’influsso dell’acqua. Infatti, la Tigre per l’oroscopo cinese è un segno d’acqua, un elemento che è legato ai sentimenti. Possiamo attenderci allora per l’anno nuovo dei cambiamenti profondi nel nostro modo di porci nei confronti della vita.

Non ci sarà da meravigliarsi se il Capodanno cinese preannuncia fortuna immensa per alcuni segni. Un segno particolarmente fortunato sarà quello del Bufalo o Bue, per cui coloro che sono nati fra il 6 gennaio e il 3 febbraio. Per questo segno calmo e potente, si prospetta un periodo ricco di emozioni soprattutto in amore. Senza lasciarsi travolgere, basterà mantenere il giusto equilibrio. Certamente il Capodanno sarà all’insegna della fortuna, per quelli che vi festeggiano il compleanno.

Il Capodanno cinese preannuncia fortuna senza fine per questi segni zodiacali che vivranno mesi effervescenti e ricchi di emozioni

Per quelli della Tigre nati tra il 4 febbraio e il 5 marzo, l’anno andrà a gonfie vele. D’altra parte è proprio l’anno di questo segno. Il Capodanno comincerà, allora, alla grande preannunciando quello che accadrà nei mesi a venire. Forse ci sarà un grande cambiamento in vista, che potrebbe recare una svolta decisiva nella vita. Chissà forse un matrimonio per i single, oppure un trasloco verso una nuova abitazione. Perché no, un nuovo lavoro.

I nati sotto il segno della Capra tra il 7 luglio e il 6 agosto avranno un anno fortunato. Grandi prospettive sul lavoro, dove si brillerà per applicazione e risultati. In amore una possibile storia, che non sarà passeggera.

Per il segno del Gallo e coloro che sono nati tra l’8 settembre e il 7 ottobre sarà un anno all’insegna della conquista della fiducia in sé stessi. Basta con lo sforzarsi di piacere agli altri, perché l’amore arriverà al momento giusto. Gli affari, invece, andranno a gonfie vele, per un anno tranquillo economicamente.

Un anno ricco di promesse che attendono solo di avverarsi.

Approfondimento

Dopo un gennaio sofferente, febbraio sarà il benessere totale per 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna e dalla Luna