Il Natale è davvero uno dei periodi più belli dell’anno. L’atmosfera natalizia, le cene con amici e parenti, i regali. Sono tutti elementi che contribuiscono a rendere il mese di dicembre veramente magico. Un mese magico per tutti, ma forse non per il conto in banca. In questi giorni capita a tanti di noi di spendere molto più del dovuto. E spesso non ce ne accorgiamo nemmeno. Ma niente paura. Sembra incredibile ma con questi trucchetti geniali riusciremo a risparmiare un bel po’ di soldi a Natale. La parola d’ordine è una: pianificazione. Muoviamoci in anticipo e riusciremo a passare le feste senza preoccupazioni e ansie di nessun tipo.

Il primo semplice trucchetto è quello di fissare a inizio dicembre un budget per il Natale. Prendiamo foglio e penna o un file excel e dividiamolo per voci di spesa. Alimentari, regali, vestiti, decorazioni e quant’altro. Assegniamo a ogni voce una cifra da spendere e avremo sempre sotto controllo le uscite. In questa operazione possiamo aiutarci anche con alcune utilissime app.

Il secondo metodo per risparmiare è quello di usare la fantasia per i regali. Selezioniamo quelli che dobbiamo fare per forza e gli altri trasformiamoli in biglietti d’auguri o in comode gift card. Se amiamo cucinare possiamo anche preparare dolci o biscotti natalizi da regalare. Sono sempre apprezzati e ci costeranno pochissimo.

Durante le feste natalizie locali e ristoranti tendono ad alzare notevolmente i prezzi dei menù. Se ne abbiamo la possibilità, evitiamoli e organizziamo feste e cene in casa. Magari chiedendo a ogni invitato di portare una propria specialità. Il conto ringrazierà e risparmieremo anche il tempo necessario per cucinare.

Risparmiamo sulla bolletta e sull’energia

Un’altra delle voci di spesa da non sottovalutare durante le feste è quella della bolletta elettrica. Le luci e le luminarie che abbiamo in casa potrebbero dare un duro colpo alle finanze. Anche qui possiamo risparmiare facilmente. Usiamo luci e illuminazioni a led rispetto a quelle ad alto consumo. Ma soprattutto accendiamole soltanto al calare del sole. Illumineremo la casa e potremo rinunciare anche alla luce tradizionale.

Come risparmiare sul cenone di Natale

Il cenone natalizio è forse il pasto che ci costa di più durante l’anno. Anche in questo caso il trucco per risparmiare qualcosa è quello di programmare le spese in anticipo. Stabiliamo il menù almeno una settimana prima e teniamo d’occhio le offerte dei supermercati. Sotto Natale le promozioni e gli sconti non mancano mai.

Fondamentale anche la scelta del menù e il numero di invitati. Sapere quante persone avremo a cena ci permetterà di acquistare le giuste quantità di cibo e di evitare di buttare via gli avanzi. Per quanto riguarda le portate, proviamo a puntare su primi, verdure e dolci fatti in casa. Costano molto meno di carni pregiate e crostacei. L’ultimo consiglio è quello di scegliere vini Made in Italy e preferirli a champagne e affini. La nostra produzione è la migliore del Mondo ed è decisamente più economica.

