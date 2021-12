Il Natale si sta avvicinando a grandi passi e molti di noi sono già alle prese con la programmazione dei menù. E proprio in questi giorni, aumenta notevolmente il numero di volte in cui andiamo al supermercato a fare la spesa. Un’operazione che troppo spesso tendiamo a sottovalutare. Acquistare alimenti sani è il primo mezzo che abbiamo a disposizione per curare il nostro corpo e proteggerlo da problemi anche gravi. Ma niente paura. Ecco i 4 trucchetti per fare una spesa davvero sana e salvare il giro vita e la salute. Impararli è facilissimo e con un po’ di attenzione in più riusciremo a portare in tavola i cibi giusti. La bilancia e il benessere generale ringrazieranno.

Il primo trucchetto è quello di controllare sempre l’etichetta di ciascun alimento e il numero degli ingredienti. Sembra un consiglio banale ma lo è meno di quanto sembri. Non staremo qui a elencare tutti gli additivi pericolosi che possono contenere i cibi e i rischi derivanti da conservanti come i solfiti. In linea di massima, però, dovremmo cercare di evitare gli alimenti che contengono più di 5 ingredienti. Molto meglio optare per prodotti più naturali possibile e poco trattati. Magari dureranno meno in frigo e saremo costretti a fare la spesa più volte. Ma il guadagno in termini di controllo del peso e salute è davvero imparagonabile.

Il secondo consiglio è quello di documentarsi sul vero colore degli alimenti. Ci basterà una piccola ricerca sul web. Scopriremo che la versione non trattata di ciò che arriva sugli scaffali dei supermercati ha un colore diverso da quello a cui siamo abituati. Sono i coloranti e i conservanti a fare la differenza e a rendere i cibi più appetibili. Cerchiamo di non farci trarre in inganno. Ne va della nostra salute.

L’importanza dell’ordine degli ingredienti

Non è solo il numero di ingredienti presenti in un alimento a cui dobbiamo fare attenzione. Un altro aspetto da considerare è l’ordine in cui vengono scritti sull’etichetta. Quasi sempre gli elementi più presenti vengono posizionati in cima alla lista. Se conosciamo le ricette originali e notiamo qualcosa di strano, è meglio optare per un altro prodotto. Anche in questo caso Internet potrebbe darci una grossa mano. Documentiamoci prima di fare la spesa e ci metteremo al riparo da brutte sorprese.

Scegliamo sempre prodotti di stagione

L’ultimo accorgimento è forse il più importante in assoluto. Ovvero quello di comprare sempre cibi di stagione. In questo periodo abbiamo a disposizione le migliori verdure dell’anno, pesci estremamente gustosi e frutti ricchi di sostanze preziosissime per la salute. Tutti prodotti che non dovrebbero avere tracce di additivi o conservanti.

