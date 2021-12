Una delle cose piacevoli per chi segue l’oroscopo è capire quali sono i personaggi della storia che appartengono al nostro segno. In effetti, almeno nelle caratteristiche caratteriali più comuni, ci rivediamo in tanti personaggi della storia. Non è sicuramente un caso se abbiamo molto in comune con star di oggi o eroi di ieri. Così come è facile rivedere nei nostri cari pregi e difetti di chi magari ha fatto la storia. È un modo piacevole e diverso dal solito di vedere e interpretare i segni delle stelle. Protetto da Giove e favorito dalle stelle ecco il segno che dominerà trionfando la settimana prima di Natale. Vediamolo assieme agli Esperti della nostra Redazione.

Il Mondo di Alice

Secondo il nostro modestissimo parere nello scrittore che ha inventato la fiaba di “Alice nel paese delle meraviglie” c’è davvero tutto l’Acquario. Parliamo di Lewis Carrol l’autore inglese che, prendendo in giro i politici dell’epoca, si è inventato una delle fiabe più caratteristiche in assoluto. E la settimana che aspetta l’Acquario assomiglia davvero tantissimo per genio e sregolatezza a questa favola. Soprattutto in amore, dove la parola d’ordine è “libertà”. Un sentimento che domina non solo Alice, ma anche tutti gli Acquari del Mondo. Si sentono spesso in gabbia, vedono inespresso il proprio talento, vorrebbero avere riconosciuto il proprio fascino.

Da un punto di vista finanziario, ecco che gli Acquari questa settimana somiglieranno davvero a due geni della storia: Galilei e Mozart. Col primo avranno in comune il senso della sfida, ma supportato dalla ragione e dal buon senso. I nostri Lettori dell’Acquario si sentono stufi anche della monotonia economica e sono disposti a lanciarsi in nuove avventure. Solitamente i guadagni non sono al centro del loro pensiero, ma si stanno rendendo conto che gli altri fanno più soldi di loro. Magari mettendoci meno impegno e soprattutto senza quel talento che li contraddistingue. Attenzione che le stelle mostrerebbero troppa nevrosi nei giorni centrali della settimana. Proprio come accadeva a Mozart. Ma da giovedì in poi, sarà una scalata a tutti gli obiettivi prefissati, nessuno escluso. Potrebbe essere davvero una settimana memorabile quella che anticipa il Natale 2021 per i nati sotto il segno dell’Acquario.

