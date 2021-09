Le semplici camice bianche sono un vero e proprio must. Quasi tutti noi, infatti, ne abbiamo almeno una nel nostro armadio. Questo capo d’abbigliamento, infatti, può risultare utile e comodo in tantissime occasioni. Per esempio, per andare al lavoro, per un’uscita con gli amici, o anche semplicemente per una cena con i nostri parenti. Ma sicuramente sappiamo bene che si tratta di un abito abbastanza semplice, e per renderlo speciale dovremmo conoscere qualche piccolo trucco di moda che potrebbe davvero aiutarci in questo caso. Infatti, ci sono alcuni modi per indossare una camicia di cui non tutti sono a conoscenza. E forse oggi scoprirne qualcuno potrà aiutare il nostro stile a diventare più di tendenza e particolare. Vediamo quindi come sfruttare nel modo migliore questo capo d’abbigliamento.

I modi geniali che non tutti conoscono per trasformare una semplice camicia in un capo super alla moda

Trasformare una camicia in un abito particolare può sembrare complicato, ma in realtà è un vero e proprio gioco da ragazzi.

Il primo modo in cui potremmo indossarla sicuramente piacerà a molti. Infatti, sarà sufficiente infilarla al contrario con la parte destinata alla schiena sul nostro dorso. Successivamente, basterà fare un nodo dietro la schiena, lasciando quest’ultima leggermente scoperta. In questo modo, potremo indossare la nostra camicia per un aperitivo o per una serata fuori con i nostri amici. Ma sicuramente i trucchi non sono finiti, perché ci sono altri due modi in cui potremmo dare un tocco di originalità a questo capo.

Ecco altri metodi originali e particolari in cui potremo indossare la nostra camicia

Per uno stile davvero particolare e fuori dal comune, inseriamo una sola manica della nostra camicia. L’altra, riponiamola all’interno del capo d’abbigliamento così da ritrovarci con una spalla completamente scoperta e l’altra invece coperta dal nostro vestito. E se volessimo osare un po’ ed essere audaci, potremo anche indossare la camicia senza spalline. Dovremo semplicemente allacciarla normalmente fino a metà e usare le maniche come fiocco frontale per dare un tocco di classe in più. Dunque, ecco i modi geniali che non tutti conoscono per trasformare una semplice camicia in un capo super alla moda. Sicuramente i trucchi sono ancora tantissimi, quindi basterà fare un po’ spazio alla nostra fantasia e trovare nuovi stili adatti a noi.

Approfondimento

