Da sempre l’oroscopo e lo zodiaco dividono il pubblico.

Da una parte chi crede ciecamente che data di nascita, astri e allineamento dei pianeti possano effettivamente determinare carattere e buona o cattiva sorte.

Dall’altra gli scettici, che tendono a denigrare chi segue rubriche a riguardo e controlla giornalmente le previsioni per il suo segno.

Tra quelli più appassionati c’è chi non esiterà ad intraprendere conoscenze e relazioni anche in base alla compatibilità astrale.

Forse un tantino esagerato, o forse no.

Pare infatti che la tendenza a lasciarsi andare al tradimento non sia solo un’indole caratteriale ma che possa essere influenzata anche dallo zodiaco.

Sono loro i segni più traditori dello zodiaco e sono degli insospettabili

Sembra proprio che alcuni segni zodiacali siano più inclini di altri ad intraprendere relazioni extra e scappatelle.

E se ci fosse proprio il nostro segno o quello della nostra dolce metà?

Eccoli, dunque, sono loro i segni più traditori dello zodiaco e sono degli insospettabili 6.

Andiamo a ritroso dal più affidabile al re dei traditori.

6) Scorpione

Pare che, nonostante il carattere particolare e l’indole “focosa” dello Scorpione, sia proprio lui quello che cede meno alle tentazioni, prendendo molto sul serio le relazioni;

5) Sagittario

Anche i nati sotto il segno del Sagittario tendano ad essere piuttosto fedeli, fosse anche solo per la tendenza a non voler mai ferire gli altri.

4) Bilancia

I Bilancia sono dei partner abbastanza affidabili. Questo non significa che non possano essere in grado di tradire ma, qualora accadesse, se ne pentirebbero subito ed il senso di colpa li divorerebbe.

Ecco i segni sul podio

Eccoci arrivati ai 3 segni più traditori dello Zodiaco, alcuni davvero insospettabili.

3) Toro

Stranamente, il segno amante della stabilità per eccellenza, colui che ama la comodità e rifugge spesso il cambiamento, si trova sul gradino più basso del podio. Pare infatti che, forte del suo fascino, il Toro non abbia difficoltà a fare conquiste né a tirarsi indietro di fronte ad una seduzione.

2) Ariete

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete sanno essere molto passionali. Amanti dell’avventura, a volte proprio non riescono a fare a meno di “rischiare”, lanciarsi nel gioco della seduzione o di cedervi.

1) Pesci

Ebbene sì, in cima alla classifica dei segni più traditori si colloca l’apparentemente placido Pesci, che grazie alla sua astuzia ed intelligenza spesso riescono a non essere scoperti. Grande esteta e amante della bellezza, si attesta a capo dei segni più fedifraghi.

Queste sono pur sempre delle indicazioni basate sugli astri, ma chissà che non servano a mettere in guardia più di un lettore.

