La prova costume è già iniziata e uomini e donne sono già in allerta per sfoggiare fisici da urlo e un’abbronzatura da copertina. Probabilmente però i balordi dell’inverno sono ben evidenti sul nostro corpo e la sedentarietà della pandemia non può che aver peggiorato la situazione. E soprattutto, ci sono alcune parti del corpo considerate più problematiche perché più difficili da snellire. Ci riferiamo a pancia, cosce e glutei, punti dolenti per ogni donna e negli ultimi anni anche per ogni uomo attento alla linea.

Sì, perché l’attenzione per il proprio fisico non ha un genere prestabilito e la cura va oltre la semplice distinzione tra maschi e femmine.

Ecco perché noi della Redazione ci rivolgiamo indistintamente a tutti i nostri Lettori e suggerire un esercizio di tonificazione per queste ardue parti del corpo. Vediamo di cosa si tratta.

Quasi nessuno immagina che con quest’unico esercizio alleniamo le tre parti del corpo più problematiche per ogni donna e ogni uomo

Un solo movimento per molteplici risultati: ci riferiamo alla camminata in salita. Non necessariamente per le scale, ma proprio in salita. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono una pendenza e un paio di scarpe da tennis (oltre che buona volontà). Camminare su una superficie inclinata ci costringe a fare forza sui quadricipiti e sugli addominali, allenando al contempo anche i glutei.

Infatti, è un falso mito quello secondo cui per allenare l’addome o altre parti del corpo bisogna solo praticare esercizi mirati. Non è così e la camminata in salita ne è la palese dimostrazione.

Attiviamo tantissimi muscoli

Quanto detto per la “tartaruga” come sono soliti chiamarla gli sportivi, vale in realtà per la maggior parte dei muscoli del corpo. Ad esempio, una classica corsetta non inciderà soltanto sulle gambe, ma finanche sulle braccia.

Suggeriamo di praticare la camminata in salita due o tre volte a settimana, alternandola ad una passeggiata su una superficie pianeggiante o in discesa. Questa alternanza, tra l’altro, servirà ad accelerare il metabolismo, proprio come le variazioni di ritmo durante il running.

