I famosi anni ’70 hanno lasciato il segno per diversi motivi. A distanza di tanti anni rimangono ancora oggi di moda gli abbigliamenti tipici dei “figli dei fiori“. Camicie a fiori, stivali in pelle con tacco grosso, ma soprattutto pantaloni e jeans a zampa che pensavamo di non indossare più.

I nuovi look autunnali e invernali prevedono infatti il ritorno di questo indumento, semplice ma ricco di personalità. Possiamo anche variare sul tipo di tessuto, come scegliere un effetto vellutato a costine, oppure liscio con fantasie di vario genere. Quale tipo indossare dipenderà dal nostro stile, dal tipo di fisico e dall’occasione.

Oltre che a zampa è questo il jeans casual di tendenza che sta spopolando

I modelli a zampa non saranno gli unici a trovare spazio tra le riviste di moda e tra i personaggi noti del Web. Le tendenze non si limitano solo a ripescare dal passato vecchie glorie, ma a crearne di nuove.

Il nuovo denim bicolore ne è la prova, infatti, oltre che a zampa, è questo il jeans casual di tendenza che sta spopolando. Già vediamo qualche modello in giro per strada o in qualche negozio specializzato. In realtà, alcuni tagli e modelli ricordano lo stile dei pantaloni western, ovvero con la parte frontale dei jeans di un altro colore.

Il doppio colore lo troviamo in alcuni dettagli, come risvolti e tasche, oppure in zone più evidenti. I nuovi jeans “two tones” si distinguono per l’originalità e la moltitudine di tipologie. Non mancano quelli con un colore di gamba diverso dall’altro o con il retro di tonalità più scura o chiara.

Possiamo variare sul tema colore, dal classico denim al bianco e nero, nuance marroni, rosa, a fantasia. In generale, bisogna indossarli per il tempo libero e attività quotidiane, mentre sono un po’ meno adeguati alle serate formali ed eleganti. Questo dipende anche dal modello, le tinte e con che cosa si abbina, scarpe, borse e maglie.

Gli altri modelli

Non dovremo rinunciare a indossare anche altri tipi di jeans, comodi e adatti ai vari fisici. Per i più giovani dal fisico più scolpito, sicuramente quelli a vita bassa saranno l’ideale, ma chi ha superato i 40, meglio utilizzi quelli a vita alta, soprattutto se bisogna nascondere qualche chilo in più.

Ampia scelta sui tagli, dritto e classico con la riga centrale, largo a palazzo, a caramella. Anche le lunghezze possono variare, jeans sotto il ginocchio o la caviglia, regolari sotto la caviglia. In tutti i casi, il segreto rimane sempre l’uso degli abbinamenti, da cui non possiamo sfuggire e che determineranno l’intero outfit.