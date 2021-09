Abbiamo un fine settimana di ottobre libero dagli impegni di lavoro e stiamo progettando una gita fuori porta? Fra tutte le bellezze d’Italia non sappiamo quale scegliere? Niente paura. Infatti, oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo 3 luoghi che dal prossimo mese potrebbero regalarci immense soddisfazioni e lasciare una traccia indelebile nei nostri cuori. Ma anche nelle nostre bocche. Ecco le 3 tappe perfette per un weekend di ottobre all’insegna del gusto e della magia. Ci perderemo, quindi, fra borghi incantati, bellezze storiche ed eventi di livello internazionale. Non ci resta che iniziare a preparare le valigie.

Se siamo amanti del buon cibo, del vino e della vita tranquilla la nostra meta ideale di ottobre saranno le Langhe. E questa vasta area del basso Piemonte dà il meglio di sé proprio in autunno. È il periodo in cui finiscono le vendemmie e in cui potremo visitare borghi come Barolo e Verduno, noti per i loro incredibili vini. Ma non solo. Dal 9 ottobre al 5 dicembre 2021 si terrà il Festival Internazionale del Tartufo di Alba. Un evento gastronomico tra i più importanti a livello mondiale in cui potremo assistere a cooking show di chef di fama internazionale. Il tutto alternato tra una degustazione e l’altra di uno dei prodotti italiani più apprezzati del Mondo.

Un’altra tappa imperdibile per un weekend di ottobre è l’Umbria. Le temperature miti e i colori del cambio di stagione rendono la natura umbra davvero incredibile in questo periodo. Se vogliamo godere al massimo di questa trasformazione possiamo optare per un tour itinerante tra piccoli borghi e città d’arte come Assisi e Todi. Se invece siamo particolarmente golosi il capoluogo Perugia è la città che fa per noi. Dal 15 al 24 ottobre si svolge l’Eurochocolate, l’evento dedicato al cioccolato più importante d’Europa. Non ci resta che perderci tra le vie della città e assistere agli show dei mastri cioccolatieri. Magari riusciremo anche a cogliere i loro suggerimenti per capire come scegliere il cioccolato fondente migliore per i nostri palati.

Roma e il Festival del Cinema

Chiudiamo con un grande e intramontabile classico: Roma. Della Città Eterna si sa tutto o quasi. In pochi, però, sanno che ottobre è forse il mese ideale per visitarla. Il numero di turisti è decisamente minore rispetto all’estate e il sole illuminerà le nostre camminate. E per chi ama la cultura dal 14 al 24 c’è la Festa del Cinema di Roma. Rechiamoci all’Auditorium Città della Musica e avremo la possibilità di assistere ad anteprime ed eventi speciali.

