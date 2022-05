Ecco 5 insospettabili alimenti da mangiare a maggio che potrebbero aiutarci a bruciare i grassi e ad abbassare il colesterolo

Mettere nel carrello della spesa i prodotti di stagione non è solo un trucchetto intelligente per risparmiare. È anche uno dei migliori favori che possiamo fare al nostro organismo. A maggior ragione in primavera, quando le corsie dei supermercati si riempiono di alimenti dalle incredibili proprietà nutrizionali. Oggi parleremo proprio di questo e con l’aiuto degli Esperti di Proiezionidiborsa capiremo cosa inserire nella dieta di questi giorni. Ed ecco 5 insospettabili alimenti da mangiare a maggio che ci daranno una mano a bruciare i grassi e a tenere sotto controllo il colesterolo.

L’avena è un vero toccasana

Tra i cibi più indicati dagli esperti per tenere il colesterolo sotto il livello di guardia e bruciare i grassi c’è l’avena. E non soltanto sotto forma di farina. L’avena è estremamente versatile e sembra in grado di favorire la salute intestinale, di aumentare il senso di sazietà e di migliorare l’assorbimento degli zuccheri.

In più è ricca di beta-glucano, una fibra che potrebbe avere ottimi effetti per contrastare il colesterolo cattivo.

La carne bianca non va esclusa dalla dieta

Molti ritengono che la carne sia il primo alimento da escludere dalla dieta quando si parla di colesterolo. Nulla di più errato. La carne è fonte di proteine fondamentali per la salute e va semplicemente consumata nel modo giusto. Quindi sì alla carne bianca proveniente da parti magre dell’animale. Ovviamente prima di mangiarla dovremo togliere il grasso superficiale o la pelle, se siamo particolarmente amanti del pollo.

I benefici dell’olio di riso

Per controllare il colesterolo e bruciare i grassi sono fondamentali i condimenti. Lardo, burro e condimenti grassi andrebbero limitati a favore degli oli vegetali. Spicca in particolare l’olio di riso. Molti stanno iniziando a consumarlo con frequenza perché contiene il fitosterolo gamma orizanolo. Ovvero un componente derivante dal riso che potrebbe essere molto utile contro il colesterolo cattivo.

Ecco 5 insospettabili alimenti da mangiare a maggio che potrebbero aiutarci a bruciare i grassi e ad abbassare il colesterolo

In questo periodo abbiamo a disposizione alcuni dei migliori frutti dell’anno per la linea e per il controllo del colesterolo. I frutti di bosco rientrano di diritto in questa categoria. In più, non contengono zuccheri aggiunti. Un’ottima notizia anche per il nostro peso forma.

Le fragole sono un must della primavera. Sono buonissime da mangiare e si prestano a molte preparazioni diverse. Le fragole, però, sono una vera e propria miniera di antiossidanti e potrebbero aiutare il corpo ad assorbire gli zuccheri. Non solo. Questi frutti sono tra i più ricchi di omega 3, acidi grassi che potrebbero alzare i livelli di colesterolo buono.

Lettura consigliata

