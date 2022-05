A due passi da Roma si trovano i Castelli Romani, rinomati per il buon cibo, l’aria fresca ed in buon pane. Paesi ottimi per uscire dal caos della capitale ma anche per vedere cose diverse e interessanti. Come ad esempio un ponte che negli anni si è fatto una triste nomea. Uno dei paesi dei Castelli Romani si è trasformato in un set cinematografico per le riprese delle scene di un film hollywoodiano già molto famoso. Si tratta di Fast&Furious 10, per la serie cinematografica d’azione con protagonista Vin Diesel. Da visitare proprio adesso questo paese in cui in questi giorni è apparsa una gigantesca palla rotolante proprio per le registrazioni.

Il paese si trasforma in un set

Genzano di Roma, famosa per una manifestazione conosciuta in tutto il Mondo che ogni anno colora le strade della città, si trasforma in un set. La popolazione è in fermento, le strade del centro cittadino sono state chiuse al traffico. E una gigantesca palla e apparsa sulla scalinata che troneggia sulla via dell’Infiorata. Sarà proprio via Italo Belardi, infatti, a fare da sfondo a delle scene del film Fast&Furious con Vin Diesel e Jason Momoa.

E per chi vuole godere dello spettacolo è necessario fare presto: le riprese, infatti, sono in programma per il 16 ed il 17 maggio. Intanto la produzione si dedica alle prove facendo rimbalzare la grossa palla sulle scale che si trovano sulla sommità della strada. Sullo sfondo il Duomo di Santa Maria della Cima, il punto più alto del paese.

Da visitare proprio adesso questo paese a 30 minuti da Roma in cui è apparsa una misteriosa palla rotolante

Non è di gommapiuma e neanche di polistirolo la grossa sfera. Rotolando sulle scale, infatti, fa un gran baccano. La scena che la produzione sta girando, in ogni caso, prevede che la palla concluso il percorso sulle scalette, continui a rotolare per tutta la via dell’Infiorata, verso la piazza. Ma si vocifera che durante le riprese sarà infuocata. E che a metà del percorso, addirittura, si verificherà un’esplosione. Gli abitanti di via Italo Belardi, al momento, vivono il disagio che la cosa comporta abbastanza sportivamente. Ma durante i due giorni di ripresa anche uscire di casa per una passeggiata, per fare la spesa o per andare al lavoro sarà complicato.

Ancora non si sa se le stars del film saranno presenti nelle scene che si gireranno a Genzano di Roma. E non si sa neanche se ci saranno le ormai famose auto da corsa protagoniste della pellicola. Quello che si sa è che la scena che si sta preparando sarà spettacolare e ricca di colpi di scena.

