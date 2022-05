Se esistono decine di specializzazioni mediche è perché la medicina è una scienza vasta. Questo presuppone che è sbagliato ipotizzare autonomamente e senza adeguate competenze che tipo di problema si abbia quando si hanno sensazioni spiacevoli o di dolore.

Può, però, essere utile acquisire nozioni che consentono di entrare nell’ordine di idee che ci sono dei comportamenti da evitare, per non imbattersi in problemi fastidiosi o nell’acuirli.

Soprattutto se si fa riferimento ad abitudini che contraddistinguono un po’ tutti, che si sono consolidate nella quotidianità e si sottovalutano. Una dimostrazione concreta di questo concetto viene fuori dal fatto che non tutti sanno che per il dolore al collo la responsabilità potrebbe essere di una situazione che si ripete spesso e per tantissimi ogni giorno.

Basta guardarsi attorno. Quando si è una sala d’attesa, sull’autobus, sul treno e persino quando si è al ristorante. Si fatica a non notare la percentuale altissima di persone che hanno il capo chinato sullo smartphone. I motivi sono molteplici: c’è chi guarda la mail, chi gli ultimi messaggi su WhatsApp e chi semplicemente prova da ingannare il tempo.

Attenzione, però, perché ci sono dei rischi insospettabili per la salute e che potrebbero produrre anche dolore al collo.

Non tutti sanno che tra le cause del dolore al collo potrebbe esserci questo insospettabile problema ed ecco i rimedi

Il perché lo si lo si può evincere da quanto viene spiegato dai medici. Come riporta, infatti, il sito della Fondazione Veronesi è anche così che si finisce per indurre problemi al collo.

Il peso della testa perfettamente allineata col il tronco è quantificabile in 5kg e rappresenta un qualcosa di sopportabile. Quando, invece, si flette il collo si finisce per aumentare il carico sulla colonna vertebrale.

Si perde così la curva che dona elasticità al collo, consentendo solo la flessione e non l’estensione. Questo, con il tempo, potrebbe portare a rendere più difficili i movimenti di chi vuole guardare all’insù o comunque muovere la testa all’indietro.

I rischi che possono esserci

Mantenere a lungo il capo chinato, ad esempio sullo smartphone, ed il collo flesso può risultare “nocivo” con “alto rischio di sviluppare cervicalgia”, ma vengono citate come conseguenze anche “protrusioni ed ernie cervicali”. Una prospettiva che può servire da monito rispetto alla necessità di ridurre i tempi in cui si flette il collo, in questo caso con particolare riferimento alla possibilità che tra le cause possa esserci il guardare troppo il telefono.

