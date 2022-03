Ad aprile arriva quest’ortaggio speciale ricco di antiossidanti, vitamine e minerali ed è un’ottima notizia per ossa, cuore e prostata

Aprile è senza ombra di dubbio uno dei mesi più belli dell’anno. La natura si risveglia, le giornate sono più lunghe e calde e iniziamo a passare più tempo all’aria aperta. Ma c’è anche un altro motivo per cui il quarto mese è davvero straordinario. Il fatto che ci regala ortaggi, frutti e verdure davvero sani e prelibati. Ad esempio ad aprile arriva quest’ortaggio speciale ricco di antiossidanti sulle nostre tavole. Iniziamo a mangiarlo e la sua scorta di vitamine e minerali potrebbe rivelarsi preziosissima per la salute delle ossa, del cuore e della prostata. E in più è anche facilissimo da cucinare.

L’ortaggio che non dovrebbe mai mancare sulla nostra tavola in primavera

Tra tutti i prodotti che la natura ci regala da aprile a ottobre, ce n’è uno incredibile e troppo spesso sottovalutato. Stiamo parlando del ravanello.

Il ravanello ha proprietà uniche nel suo genere. In primo luogo è ricchissimo di vitamina C e carotenoidi. Ovvero delle molecole antiossidanti che potrebbero proteggere l’organismo dall’invecchiamento e potenziare le difese immunitarie. Notevole anche la presenza di minerali importanti come il potassio e il calcio, preziosi alleati di cuore e ossa.

Ma c’è anche un altro aspetto che rende il ravanello davvero straordinario: la presenza di indoli e sulforafano. Entrambi i composti sembrano avere una funzione protettiva verso la prostata, il seno e il colon.

Le uniche persone che dovrebbero consumare i ravanelli con cura sono quelle che hanno problemi alla tiroide. Questo ortaggio contiene goitrogeni, molecole che potrebbero interferire con il funzionamento della ghiandola. Per questo è sempre meglio consultare il medico curante prima di inserirli nella dieta.

Ora che abbiamo scoperto le ottime proprietà nutrizionali dei ravanelli, non ci resta che capire come cucinarli per esaltarne il sapore.

Il metodo più semplice è quello di consumarli crudi come base per un’ottima insalata. Magari abbinati a rucola, pomodori e cetrioli. Così riusciremo anche a conservare intatto il quantitativo di vitamine presente nell’ortaggio.

Se invece vogliamo cuocerli, possiamo farlo sia in padella con un filo d’olio che al forno.

Il vero tocco di classe, però, è il pesto di foglie di ravanelli. Abbiamo già imparato che scartare le foglie esterne di ortaggi come il finocchio è un errore madornale perché possiamo riutilizzarle in moltissimi modi. È un’operazione che possiamo fare anche con quelle dei ravanelli.

Prendiamo le foglie, laviamole bene e tritiamole insieme a 20 grammi di mandorle e 30 grammi di parmigiano. Aggiungiamo anche uno spicchio d’aglio e un filo d’olio e in pochissimi minuti avremo il nostro sugo per la pasta. Un sugo con una nota piccantina e pungente che ci farà letteralmente impazzire.

