Il periodo delle feste natalizie è senza dubbio uno dei più belli dell’anno. L’atmosfera rilassata, le giornate passate con amici e parenti, i regali. Tutti aspetti che fanno del Natale un momento davvero magico. I regali, però, possono diventare una fonte di stress. Soprattutto se siamo a corto di idee e ci riduciamo agli ultimi giorni per acquistarli. Per questo motivo, noi di ProiezionidiBorsa stiamo provando a dare alcuni suggerimenti utili con un occhio anche al portafoglio. Nei giorni scorsi ci siamo dedicati agli amanti dei cani e agli appassionati di tecnologia. Oggi tocca agli sportivi. Ed ecco 5 fantastiche ed economiche idee regalo per chi ama lo sport e la vita all’aria aperta. Le possiamo trovare facilmente online o nei negozi specializzati. E sicuramente regalarle ci farà fare un’ottima figura.

Abbiamo un amico appassionato di running oppure un’amica che ama il fitness? Se vogliamo spendere poco e fare un regalo utilissimo, possiamo scegliere un asciugamano a raffreddamento rapido. Realizzato in materiali traspiranti e ipoallergenici, questo piccolo gadget farà dimenticare il sudore e la sensazione di caldo in pochi istanti. In rete possiamo trovarne modelli molto validi a meno di 15 euro.

Un’altra fantastica idea regalo per chi ama fare attività fisica all’aperto, anche in inverno, è il cappello con Bluetooth integrato. Perfetto per proteggersi dal vento e dal freddo, permetterà di ascoltare la musica preferita durante le sessioni di allenamento. Con una breve ricerca online, troveremo modelli compatibili con tutti gli smartphone a meno di 30 euro.

Un grande classico dei regali natalizi sportivi sono i guanti da palestra. In questo caso abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Il consiglio è quello di regalarne un paio realizzato in materiali antiscivolo e con protezioni rinforzate per le parti più delicate delle mani. I prezzi per dei guanti professionali si aggirano tra i 20 e i 30 euro.

Gli smartwatch per il fitness e i kit per allenarsi a casa

Il regalo perfetto per i semi professionisti o semplicemente per chi ama le tabelle d’allenamento è lo smartwatch per il fitness. Non facciamoci spaventare dai prezzi. Esistono modelli con cardiofrequenzimetro, contacalorie e contapassi a meno di 30 euro. Alcuni permettono anche di monitorare il sonno e forniscono report dettagliati dell’allenamento.

Negli ultimi due anni moltissime persone hanno imparato ad allenarsi in casa. E allora perché non regalare un kit da allenamento multifunzione? Online possiamo trovare kit 5 in 1 che contengono tappetini, corde, pesi e manubri. Il tutto con prezzi spesso inferiori ai 40 euro.

Queste, dunque, sono solo alcune tra le tante idee regalo per chi ama lo sport e la vita all’aria aperta.

