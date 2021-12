Le nuove restrizioni dovute al Covid stanno suggerendo agli italiani di non lasciare il Belpaese per le vacanze di Natale. Chi non avesse già prenotato all’estero, però, si potrà facilmente consolare con le tante mete che l’Italia propone. Dai piccoli borghi alle grandi città, dal mare alla montagna, fino ai paesaggi collinari. Si può trovare di tutto, per tutti i gusti e tutte le tasche.

Una delle città più belle del nord Italia è indubbiamente Trento. Facilmente raggiungibile in macchina, ben servita dai treni, è un passaggio obbligato prima di salire verso le tante montagne che la circondano. Visitabile in una giornata, ha un centro storico raccolto e carino, molto pulito. Non tutti la conoscono come meta turistica, in molti l’hanno scoperta grazie al Festival dello Sport. Una manifestazione organizzata da tre anni, ogni seconda settimana di ottobre, con ospiti illustri del panorama sportivo internazionale del presente e del passato.

Vacanze di Natale ai piedi delle montagne visitando questo splendido capoluogo a pochi passi dalle Dolomiti

Quello che cattura del capoluogo trentino è la pace che si respira passeggiando nel centro con sempre le Dolomiti sullo sfondo. Da visitare, per cominciare al meglio un’escursione, è il Castello del Buonconsiglio, che si trova nella parte alta della città. Un vero e proprio borgo, costituito da tanti edifici, nella quale perdersi osservando splendidi arredi e altrettanto splendidi affreschi. Dall’alto della Loggia Veneziana si può ammirare tutta la città; la Torre dell’Aquila, poi, è uno dei simboli di Trento. Al suo interno, gli affreschi del Ciclo dei Mesi, risalenti al 1300, sono uno spettacolo imperdibile.

Nel cuore della città, poi, c’è il Duomo di San Virgilio, imponente architettura del 1200. Un misto di gotico e barocco che ospitò il celebre Concilio di Trento nel 1545. Una cattedrale davvero affascinante, davanti alla quale, sul lato nord, c’è la splendida fontana del Nettuno, un altro dei simboli della città.

I palazzi e le chiese

Su piazza Duomo, poi si affaccia Palazzo Pretorio, con la sua imponente Torre Civica, oggi purtroppo non visitabile. Il palazzo, invece, costruito nel 1200, ospita il Museo Diocesano e tutti i tesori della Cattedrale. Inevitabile, poi, venendo a Trento sotto le feste, visitare i Mercatini di Natale, dove poter trovare prodotti tipici dell’artigianato e della cucina della zona. Lo speck e i presepi su tutti, ma non solo. Si trovano in Piazza Fiera, appena fuori dalle mura A.

Dopo essersi dedicati allo shopping, possiamo visitare altre chiese molto interessanti come quella dei Santi Pietro e Paolo e quella di Santa Maria Maggiore. Infine, non si può andare via da Trento, senza essere saliti sulla funivia Sardagna che dal centro porta fino ai 600 metri. Qui si trova questo piccola frazione, raggiungibile in quattro minuti, da cui si possono ammirare dei panorami mozzafiato della città e delle montagne circostanti.

Vacanze di Natale ai piedi delle montagne visitando questo splendido capoluogo a pochi passi dalle Dolomiti, la suggestiva Trento. C’è da scommettere che entrerà nel cuore di chi vorrà soggiornare qui per qualche giorno.