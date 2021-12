Pochi lo sanno ma questo concime naturale vale oro per rose fiorite in vaso e in giardino

Le rose sono tra le piante più diffuse e amate in tutta Italia. Sia in piena terra che in vaso, infatti, questo fiore incredibile saprà riempire di bellezza anche l’angolo più triste del cortile.

Sono piante molto rustiche e possono sopravvivere bene anche senza particolari cure. Ovviamente, se le si vuole sane, rigogliose e soprattutto fiorite, sarà necessario procedere con alcune attenzioni in più.

Anche nel periodo del tardo autunno, infatti, alcune varietà di rose potrebbero deliziarci con meravigliose fioriture.

Infatti, come non temono particolarmente il caldo non temono neppure il freddo. Magari le vedremo perdere le foglie, ma una volta che le temperature torneranno miti le rose si riprenderanno velocemente.

Nelle zone di Italia meno fredde, potrebbero fiorire anche nel periodo che precede il Natale.

Cosa fare

Per permettere alle nostre rose di fiorire, e soprattutto di prepararsi al meglio alla primavera, dobbiamo procedere in questo modo.

Scegliere del concime tra letame o cornunghia da acquistare in un vivaio o in un garden center ben fornito.

Il concime dovrà essere distribuito abbondantemente, circa un paio di manciate, se la pianta è giovane. Se la nostra rosa è più vecchia, invece, sarà necessario una manciata in più. Si consiglia di non spargere il concime troppo vicino alla base della rosa, meglio distribuirlo nel raggio di una quindicina di centimetri.

I granelli dovranno essere ricoperti con la terra per permettere loro di lavorare al meglio. Annaffiare dopo la concimazione per far entrare nel terreno il prodotto utilizzato.

Le nostre rose così riusciranno a fiorire ancora una volta prima della primavera. Tuttavia, anche al Sud, saranno fiori piccoli e meno belli rispetto a quelli precedenti. In seguito si potrà procedere con una bella potatura, nelle zone miti in autunno mentre al Nord alla fine dell’inverno.

Il mese di febbraio sarà perfetto per effettuare le potature sulle nostre rose per facilitare la fioritura primaverile.

Pochi lo sanno ma questo concime naturale vale oro per rose fiorite in vaso e in giardino

Per favorire lo sviluppo dei fiori, poi, si potrà utilizzare il lievito di birra. Bisognerà prenderne un cucchiaino e sciogliere in quattro litri di acqua per stimolare la crescita delle rose.

Utilizzare questo composto per annaffiare le rose, tutte le volte che è necessario.

Quando si tratta di rose giovani, oltretutto, meglio utilizzare concimi liquidi piuttosto che granulari. Dunque, pochi lo sanno ma questo concime naturale vale oro per rose fiorite in vaso e in giardino.