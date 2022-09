In forma e senza fatica con questo sport divertente che sta spopolando

L’estate è finita e in molti di noi desiderano ritornare a praticare sport. Assieme al ritorno a scuola e al lavoro a pieno ritmo in molti cercano di iniziare corsi sportivi. Oltre ai grandi classici come lo yoga, il pilates e l’allenamento in palestra ogni anno appaiono nuove attività. Dalla danza del ventre ai corsi in piscina, ma anche le attività sportive outdoor. Tutti desiderano mantenersi in forma, in effetti non serve molto per rassodare e tonificare. Oggi parleremo di uno sport che è l’evoluzione del ciclismo tradizionale e che sta davvero avendo grande successo. Vedremo in che modo possiamo stare in forma e senza fatica con questo sport.

Quando un’attività faticosa diventa accessibile

Uno degli sport più fisici ed impegnativi è di certo il ciclismo classico. La bicicletta è un mezzo di trasporto agile e veloce, ma ad alti livelli è molto impegnativo. Anche una gita di pochi chilometri può essere infatti molto stancante, in particolare se sono presenti salite ripide. Anche per questo motivo in molti non sono attratti dal ciclismo di mountain bike.

Grazie alla tecnologia sempre in continua evoluzione è apparso un nuovo sport, che si affianca e non sostituisce il ciclismo classico. Stiamo parlando del ciclismo elettrico, che si pratica con l’e-bike. Anche nota come bicicletta elettrica o bici a pedalata assistita, funziona esattamente come una classica bici ma possiede un motore elettrico ricaricabile. Quando pedaliamo possiamo attivare il motorino e ricevere letteralmente un aiuto. Potremo decidere l’intensità dell’aiuto che desideriamo. In questo modo la pedalata sarà più fluida e meno faticosa e potremo accedere sino a luoghi più difficili. Se invece desideriamo spegnere il motore non ci resta che non attivarlo e affidarci solo alla forza delle gambe. Queste bici sono molto semplici da usare ed è possibile attivare il supporto alla pedalata anche per solo pochi secondi. Colline, valichi alpini ed anche sentieri di montagna saranno molto più semplici da percorrere.

In forma e senza fatica con questo sport divertente che sta spopolando

Grazie alla comodità l’e-bike sta avendo un successo incredibile. Eppure, a differenza di quello che in molti credono si bruciano calorie e si effettua un’attività aerobica intensa. L’elettricità aiuta la pedalata ma non si sostituisce allo sforzo fisico. Ed è per questo che in molti si avvicinano a questo sport e hanno la possibilità di viaggiare e di fare escursioni in luoghi davvero bellissimi. In città o nella natura, potremo percorrere molti più chilometri sforzandoci molto meno ma attivando l’intera muscolatura. Ma l’e-bike può essere un mezzo di trasporto utile e veloce anche per spostarsi in città.

Lettura consigliata

