Gli ultimi due anni di pandemia sono stati davvero difficili. Ma allo stesso tempo ci hanno concesso il tempo necessario per coltivare le nostre passioni. Una delle più gettonate in assoluto è stata la cucina, con milioni di italiani che si sono messi finalmente alla prova con i fornelli. Oggi ci dedicheremo proprio a loro e proveremo a renderli felici per queste feste. Quindi basta con i soliti ricettari, sono questi i 5 libri perfetti da regalare a Natale agli amanti della cucina. Molto probabilmente gli autori li conosciamo già. È il momento di scoprire cosa hanno da insegnarci.

Iniziamo con l’opera dedicata al grande maestro della cucina italiana: Gualtiero Marchesi. Se vogliamo imparare i segreti degli chef moderni e rivoluzionare il nostro modo di cucinare, “Il grande ricettario” è il libro perfetto. Possiamo regalarlo a chi ama sperimentare e anche a noi stessi. Sarà una fonte infinita di ispirazione con le sue oltre 1.000 ricette.

Abbiamo imparato a conoscerlo negli show televisivi, ma Carlo Cracco non è solo un personaggio. È anche un cuoco di primo livello. Il suo ultimo libro “È nato prima l’uovo o la farina” è il regalo perfetto per chi ama la cucina tradizionale. Un’opera che insegnerà come valorizzare 11 comunissimi alimenti che abbiamo tutti in casa.

Parliamo ancora di celebrità con la nuova opera di Bruno Barbieri. Il libro da regalare è “Cerco sapori in Piazza Grande” ed è adatto anche ai cuochi alle prime armi. Un lavoro con consigli facili da mettere in pratica e che insegnerà anche a scegliere i prodotti migliori al supermercato.

Il dono perfetto per gli amanti della pizza e quello per i giovani cuochi

Le ultime due proposte regalo non sono recentissime, ma restano dei must have per gli appassionati di cucina.

La prima è dedicata alla pizza, un alimento di cui abbiamo spesso svelato i segreti su queste pagine. Se abbiamo un amico appassionato di questa prelibatezza italiana, dobbiamo regalargli “La pizza contemporanea” di Simone Padoan. Padoan è semplicemente l’uomo che ha rivoluzionato il concetto di pizza gourmet e nel libro ripercorre tutta la sua storia. In più presenta circa 60 ricette, comprese quelle degli impasti.

L’ultima idea regalo è perfetta per chi ha dei bambini e vuole avvicinarli alla cucina. Si tratta di “ABC di cucina per bambini” di Corrado Trevisan e Zoe Bertotti. Il libro ideale per far conoscere ai più piccoli i segreti dei fornelli e per trasformarli in giovani chef.

