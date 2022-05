Se c’è un divo di Hollywood amato non solo dalle donne, ma anche dagli uomini, questo è sicuramente Keanu Reeves. Non solo perché con Matrix e John Wick rappresenta il classico momento di distrazione, guardando un bel film, ma anche per la sua eleganza. Attore dal passato tragico, funestato purtroppo dalla morte prematura della bambina e della compagna. Avvenimenti che lo hanno reso sempre meno divo e sempre più uomo comune, nonostante i suoi cachet da 20 milioni di dollari a film. Proprio parlando di denaro sarebbe circolata la voce da più fonti che Reeves destinerebbe in beneficienza gran parte dei suoi emolumenti.

Conoscendo il personaggio, non ci sarebbe nulla di cui sorprendersi. Ma, tornando a noi, Reeves è considerato l’attore più elegante del set, grazie anche a questi accorgimenti che vedremo in questo articolo.

Nonostante arrivi l’estate il nodo della cravatta conta sempre tantissimo

È stato eletto il divo più elegante di Hollywood e fa ancora scuola anche per gli uomini che vogliono colpire per la loro eleganza. Con la crisi energetica in corso, il Governo, adeguandosi alle direttive europee, ha messo in campo una serie di restrizioni sulla limitazione dell’aria condizionata. Notizia probabilmente non presa benissimo da tutti coloro che in piena estate sono costretti a lavorare in giacca e cravatta. Con caldo e afa che invoglierebbero a indossare il costume, invece dell’abito elegante. Aria condizionata più moderata, cosa che farebbe bene anche alla salute, comunque alleata di chi in ufficio deve portare la cravatta. Proprio come ricordano gli esperti, citando il famoso attore nei suoi film, ricordiamoci che: il nodo della cravatta deve essere perfetto e con la pala esterna che dovrebbe appena coprire la cintura.

È stato eletto il divo più elegante di Hollywood e gli stilisti consigliano all’uomo di classe questi suoi 3 importanti accorgimenti

Oltre a essere stato eletto il divo più sexy di Hollywood, Reeves è stato anche premiato per la sua eleganza, non solo nella vita privata, ma anche in film di successo come la saga di John Wick. Dove veste elegantissimo, rigorosamente di sartoria italiana e non si fa mancare, nonostante le disavventure, le scarpe perfettamente abbinate al completo. Scarpa ben lucidata, rigorosamente elegante, da alternare eventualmente alle sneakers, che però richiedono un abito più sportivo e privo di cravatta. Attenzione a non far mancare il tradizionale orologio, che potrebbe essere vintage, unendosi proprio alla sartoria artigianale come quella di Keanu Reeves.

