Chi si occupa delle faccende domestiche sa bene quanto sia difficile mantenere ogni giorno la casa pulita ed ordinata. Fare le pulizie è un vero e proprio lavoro, noioso e faticoso. Infatti, non è facile trovare un modo per renderle più veloci e meno pesanti. Ogni stanza deve essere igienizzata per evitare la formazione di germi, batteri e acari della polvere. Troviamo in commercio tanti detersivi chimici che possono aiutarci. Ma anche alcuni prodotti naturali, come il bicarbonato, l’aceto e il limone, sarebbero molto efficaci.

Pro e contro della resina

Il bagno è uno degli ambienti della casa che necessita di molta accortezza. Questa stanza è utilizzata da tutti i componenti della famiglia più volte al giorno e, di conseguenza, ha bisogno di una pulizia accurata e quotidiana. È fondamentale occuparsi del water, che presenta spesso delle incrostazioni e delle macchie gialle. Ma non dimentichiamo anche il piatto doccia e il lavandino in ceramica, che si sporcano facilmente. La ceramica non è l’unico materiale da usare in un bagno. Anche la resina sarebbe indicata per gli ambienti umidi. Parliamo di un materiale molto resistente all’acqua, all’umidità e facile da pulire. Infatti si utilizza principalmente per il rivestimento della doccia. Ma facciamo attenzione, perché la resina, con il tempo, potrebbe cambiare il suo colore e ingiallirsi.

Il piatto doccia in resina bianco sarà finalmente pulito alla perfezione con questi trucchi che eliminano lo sporco e le macchie

In molti preferiscono il piatto doccia in resina. Ma per preservare questo materiale a lungo, sarebbe fondamentale una pulizia accurata e quotidiana. Facciamo attenzione, però, perché i prodotti troppo aggressivi potrebbero rovinare questo materiale. Anche le spugne abrasive non sarebbero indicate. Quindi, per pulire il nostro piatto doccia in resina, potremmo utilizzare solo acqua e sapone neutro. Ma c’è anche il classico rimedio della nonna, che prevede l’utilizzo dell’aceto. Un prodotto che conosciamo molto bene, utile non solo come condimento. Infatti, l’aceto sarebbe l’ideale per le pulizie di casa, soprattutto quando si tratta di eliminare il calcare.

Basterà versarne qualche goccia in acqua e provvedere alla normale pulizia. Grazie a questa soluzione, il piatto doccia in resina bianco sarà pulito. Ma ricordiamo che, prima di utilizzare questo rimedio, è necessario provare la soluzione di acqua e aceto su una piccola superficie del piatto doccia. Questo per evitare eventuali danni e che si rovini irrimediabilmente.

