Quante star giovanissime in una pellicola avvincente

Mark Wahlberg, Jason Statham e Charlize Theron giovanissimi e tutti assieme. Tre divi della Hollywood attuale super pagati e super famosi. Uniti allora a un mostro sacro come Donald Sutherland. Quattro attori che, se messi assieme adesso, farebbero scoppiare il budget della produzione, elevando i costi a mille. Ma, probabilmente anche con la certezza di sfondare al botteghino. Allora “The Italian Job” incassò comunque quasi 200 milioni di dollari, a fronte di un costo di 65 circa. Decisamente un bel guadagno per chi ha creato e creduto in questa pellicola.

Pieno di star di Hollywood ancora giovani e allora poco famose ecco un film su Netflix e Prime che non ci deluderà in un turbinio di emozioni

A distanza di 20 anni dalla sua uscita questo film “spacca” ancora, come direbbero i nostri ragazzi. Una serie continua di colpi di scena, inseguimenti e azioni mozzafiato per 2 ore di adrenalina pura. E, a distanza di 20 anni, ancora non sappiamo il perché di questo titolo. La produzione non ha infatti mai svelato l’arcano. Il sottotitolo uscì in America come “Colpo all’italiana”. Le interpretazioni più positive si riferirono al fatto che il colpo alla cassaforte avviene in un palazzo di Venezia.

Star ancora giovani che dovettero prendere realmente delle lezioni di guida speciali per girare le scene spericolate. Le bellissime Mini Cooper che nel film sono 3, in realtà furono più di 30. Le scene di inseguimento tra i canali di Venezia sono quasi tutte vere e obbligarono la produzione a chiedere delle autorizzazioni speciali alle autorità locali.

