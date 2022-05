Le vitamine sono, come ben sappiamo, delle molecole fondamentali per l’organismo. Tuttavia, quest’ultimo non è in grado di produrle da solo e bisognerebbe, quindi, introdurle attraverso l’alimentazione.

Discorso a parte, invece, va fatto per la vitamina D. Essa, infatti, può essere introdotta nell’organismo anche a seguito dell’esposizione della pelle ai raggi solari. La radiazione ultravioletta, in pratica, trasforma un grasso presente nella pelle in vitamina D3. La vitamina D, prodotta in questo modo o introdotta con la dieta, viene poi immessa nel sangue, dove si lega ad una proteina che la trasporta nei vari organi e tessuti.

La vitamina D svolge numerose funzioni all’interno dell’organismo. Innanzitutto, favorisce la mineralizzazione delle ossa, aumentando l’assorbimento di fosforo e calcio nell’intestino e diminuendo l’escrezione di calcio nell’urina. Oltre a questo, essa sarebbe anche in grado:

di migliorare la capacità delle cellule del sistema immunitario nell’eliminazione dei microrganismi patogeni;

di modulare la risposta infiammatoria, controllando l’attivazione delle cellule del sistema immunitario.

La vitamina D, dunque, potrebbe essere assunta dall’esposizione al sole oppure attraverso la dieta. Nelle prossime righe sveleremo quali sono gli alimenti che ne sono più ricchi e che non dovrebbero mai mancare in una sana alimentazione.

Per fare il pieno di vitamina D e migliorare il sistema immunitario, ecco gli alimenti che bisognerebbe mangiare secondo la scienza

La fonte alimentare più ricca di vitamina D è sicuramente il pesce, soprattutto le varietà più grasse. Tra queste rientrano le aringhe e l’anguilla, in genere consumata durante le festività natalizie, ma ottima in qualsiasi stagione. Oltre a questi, vi sono anche il salmone, il pesce azzurro e, tra i molluschi, le ostriche.

La vitamina D, inoltre, è particolarmente concentrata all’interno del fegato dei pesci. Per questo motivo, l’olio di fegato di merluzzo, ad esempio, consentirebbe di coprire l’intero fabbisogno di questa vitamina con un solo cucchiaio.

Non solo il pesce, ma anche questi altri alimenti

Per fare il pieno di vitamina D e favorire il buon funzionamento del sistema immunitario, quindi, non è indispensabile consumare soltanto il pesce. Essa, infatti, è abbondante anche nei funghi, sia freschi che essiccati, proprio per la loro massiccia esposizione ai raggi solari.

Un’altra fonte di vitamina D è rappresentata dai formaggi, come ad esempio la Crescenza. Tuttavia, sarebbe un errore annoverare tra questi alimenti anche il latte. Infatti, secondo alcuni studi, solo il latte prodotto e commercializzato negli USA conterrebbe buoni quantitativi di vitamina D. Questo perché esso viene volutamente fortificato, per legge, con l’aggiunta di questa molecola. In Italia, invece, ciò non accade.

Infine, un altro alimento che contiene una buona quantità di questa vitamina è il tuorlo d’uovo, un ingrediente fondamentale se si vogliono realizzare delle ottime crostate.

Lettura consigliata

Sono un concentrato di vitamine e omega 3 queste spettacolari polpette di ceci perfette per stuzzicare l’appetito