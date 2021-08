In vacanza c’è chi comincia già a pensare a come rimettersi in forma a settembre. Qual è il corso più adatto a cui iscriversi?

Le attività che tutti considerano sono sempre le stesse: correre, andare in palestra, nuotare… Il rischio è quello di partire con buoni propositi ma annoiarsi in fretta. Per fortuna esiste una soluzione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È questo lo sport da cominciare a settembre per dimagrire e abbassare il colesterolo divertendosi

Soprattutto con l’avanzare dell’età, i dottori raccomandano sempre di fare attività fisica. I benefici del movimento sono infatti fra le migliori soluzioni per evitare molti problemi di salute.

Fra i vantaggi c’è sicuramente quello di abbassare i valori del colesterolo cattivo e alzare la concentrazione del colesterolo buono. Non basta infatti un’alimentazione sana per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Certo, alcuni alimenti possono aiutare. Ma la lotta alla sedentarietà rimane fondamentale. Qual è allora la migliore attività da scegliere?

In molti cercano uno sport che faccia dimagrire e tornare in forma in fretta. Ma dimenticano che l’importante è la costanza: è dunque meglio scegliere un corso che non annoi. Una soluzione ideale è iscriversi a lezioni di ballo. È questo lo sport da cominciare a settembre per dimagrire e abbassare il colesterolo divertendosi. Danzare fa infatti bene a tutti, ma c’è un particolare gruppo di persone che può trarne particolare beneficio. Ecco quale.

Danzare fa bene a tutti ma soprattutto a queste persone

Il ballo è fra le attività fisiche consigliate a tutti per mantenersi in forma. Ma un recente studio raccomanda questo sport a un gruppo di persone in particolare: le donne in menopausa.

Infatti, con l’arrivo della menopausa, le donne hanno più probabilità di ingrassare e soffrire di colesterolo e trigliceridi alti. Tutto questo ha un impatto negativo non solo sulla salute, ma anche sull’autostima.

I ricercatori hanno tuttavia osservato che ballare tre volte a settimana aiuta a risolvere questi problemi. Gli studiosi hanno infatti seguito per 16 settimane un gruppo di donne impegnate in questa attività. La conclusione è che il ballo aiuta non solo a tenere sotto controllo i valori importanti del sangue, ma anche a migliorare la percezione di sé.

Il bello è che si tratta di uno sport con un rischio basso di infortuni. Migliora inoltre la postura, la forza e l’equilibrio.

Insomma, si tratta davvero di un’attività consigliabile a tutti, ma che regala vantaggi importanti soprattutto alle donne in menopausa.

Approfondimento

Attenzione a questo sintomo spesso ignorato che avvisa che il colesterolo è alle stelle