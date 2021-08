Il mese di agosto è arrivato e, prima di partire per le ferie, è necessario occuparsi del proprio orto.

Tra una raccolta e l’altra non bisognerà dimenticarsi di preparare l’orto alla stagione fredda. Infatti, come già spiegato al Lettore in un precedente articolo, agosto è un mese perfetto per piantare alcuni ortaggi. È, infatti, tempo di gettare le basi per una stagione autunnale e invernale capace di dare molte soddisfazioni.

Inoltre, sempre nel mese di agosto, sarà necessario occuparsi delle piante di pomodoro per cercare di prolungare il raccolto il più possibile.

Oggi si andranno a scoprire tre interessanti colture da seminare ad agosto sia in piena terra che in vaso per ortaggi abbondanti nei mesi freddi.

Si tratta di ortaggi a crescita rapida molto resistenti, necessitano solamente di protezione quando la temperatura scende molto.

Sarà sufficiente procedere dopo aver eliminato le piante estive che hanno terminato di produrre ortaggi.

Chi non possiede un orto in piena terra, tuttavia, potrà procedere anche in vaso.

Ecco cosa piantare e seminare ad agosto nell’orto per un autunno ricco di ortaggi e salute

Le insalate orientali come la senape, la mizuna e il pak choi sono ortaggi molto robusti a crescita rapida.

Si tratta di insalate che tollereranno bene anche un clima fresco, la varietà senape è la più resistente all’inverno.

I semi di queste insalate germineranno meglio grazie al caldo di agosto, per questo motivo è necessario procedere tra agosto e settembre.

Le piantine dovranno essere mantenute umide per una maggiore protezione dall’afa.

La mizuna è molto semplice da coltivare e offre abbondanti raccolti.

Il pak choi, invece, è caratterizzato da steli carnosi e da un sapore molto delicato.

Aglio

L’aglio potrà essere coltivato in contenitore o in piena terra. Sarà necessario acquistare i bulbi in un negozio specializzato, si sconsiglia di utilizzare quelli del supermercato.

La messa a dimora dovrà avvenire in un luogo molto soleggiato separando gli spicchi poco prima di piantarli con la punta rivolta verso l’alto.

In vaso bisognerà scegliere un contenitore di dimensioni 30×30.

Rucola

Da ultimo si tratterà della rucola, un ortaggio capace di resistere bene al freddo.

La rucola dovrà essere coltivata tra fine agosto e inizio settembre in piena terra, in alternativa, in vaso o in serra.

La coltivazione estiva permetterà di avere ortaggi in autunno e in inverno ma bisognerà rispettare alcune regole. Infatti, sarà necessario mantenere più distanza tra una pianta e l’altra dal momento che, se sistemate troppo vicine saranno meno resistenti.