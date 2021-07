Combattere fin da subito il colesterolo alto nel sangue è importante. Infatti, se non si tiene d’occhio il problema, si rischiano pericolose malattie cardiovascolari.

Ma come accorgersi in tempo di questa condizione? Alcuni segnali sono ben noti, ma bisogna anche fare attenzione a questo sintomo spesso ignorato che avvisa che il colesterolo è alle stelle.

Come il corpo segnala il colesterolo alto

Per tenere sotto controllo il colesterolo cattivo, la soluzione migliore è fare regolarmente gli esami del sangue. Ma esistono anche campanelli d’allarme con cui l’organismo segnala che qualcosa non va.

Fra i più immediati sintomi da notare ci sono i piedi e le mani intorpidite. Questo avviene perché il colesterolo, ostruendo le arterie, fa sì che non arrivi sangue a sufficienza alle estremità del corpo.

Altri problemi causati dal colesterolo cattivo sono la digestione rallentata, la vista che peggiora e una sensazione di stanchezza sia fisica che mentale.

Infine, attenzione anche agli xantomi: si tratta di piccole vesciche gialle sotto la pelle, che indicano un eccesso di grassi nel sangue.

Se questi sono i sintomi più noti, non sono però gli unici. In particolare, esiste un altro tipo di xantoma. Ecco come individuarlo.

Attenzione a questo sintomo spesso ignorato che avvisa che il colesterolo è alle stelle

Chi nota un rigonfiamento sul tendine difficilmente pensa al colesterolo in eccesso. Spesso non si dà peso al problema, credendo si tratti di una semplice infiammazione.

Tuttavia, è fondamentale allarmarsi se compare un nodulo sul tendine d’Achille (sopra il tallone), sulla mano o sul gomito. È infatti probabile che si tratti di xantomi tendinei. Questi sono accumuli di colesterolo cattivo sui tendini. Indicano, dunque, che i livelli di lipidi nel sangue sono elevati.

Fra le condizioni più frequentemente associate agli xantomi, c’è l’ipercolesterolemia familiare, ovvero una malattia genetica. Ma non solo: gli xantomi possono comparire a causa del diabete o di svariati tipi di iperlipidemia (aumento di uno o più grassi nel sangue).

Insomma, un rigonfiamento sui tendini non va certo ignorato: è importante rivolgersi subito al medico.

