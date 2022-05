Il pane è senza dubbio un alimento molto amato e anche molto consumato a tavola. Possiamo gustarlo in accompagnamento a un piatto di carne o farci la scarpetta con il sugo della pasta. Possiamo usare le sue fette per comporre un goloso panino al prosciutto e formaggio. Con il pane in cucina possiamo anche sbizzarrirci, ricavandone polpette per ricette veloci e gustose.

Certamente, il pane rende al meglio sulla nostra tavola quando è fresco. Niente piace di più del profumo del pane caldo, quando è appena uscito dal forno del panettiere. Certo, però, non sempre abbiamo tempo per comprare il pane tutti i giorni. E non sempre possiamo gustare in pace il nostro panino, che lasciamo da parte perché dobbiamo scappare a lavoro. Tutto questo comporta il fatto di dover mettere da parte del pane. Che, dopo poco tempo, perde la freschezza iniziale.

Il pane duro

Abbiamo acquistato una bella pagnotta, fresca, calda e appena sfornata. Non abbiamo però tempo o voglia di consumarla subito, o, almeno, non entro la sera. Pensiamo quindi di tenerla da parte per il giorno dopo. Ma ecco che, giunto l’indomani, il pane non è più fresco come il giorno precedente. L’alimento, infatti, tende a perdere freschezza e morbidezza nel breve termine, diventando duro. E questa durezza comporta inevitabilmente l’impossibilità di gustarlo, perché incide sulla sua consistenza e sul gusto, rovinandoli. Il risultato è, purtroppo, lo spreco del pane, che finisce quindi nel cestino dell’immondizia.

È questo il semplice motivo per cui dovremmo mettere a bagno il pane e poi usare il forno caldo

Il nostro pane è finito nel bidone dell’umido. In realtà, però, non avremmo dovuto fare questo gesto. Perché il pane duro può tornare morbido come appena acquistato al forno sotto casa. Basta riempire una bacinella di acqua fredda e mettervi dentro a bagno il pane, sciacquandolo per un minuto. Si deve quindi avvolgere la pagnotta all’interno di un foglio di alluminio. Da ultimo, si deve porre l’incarto nel forno acceso a 50 gradi. Dopo quindici minuti, si deve prelevare il pane, scartare l’alluminio e riporre nuovamente l’alimento nel forno per altri 5 minuti. Trascorso il tempo, la pagnotta prelevata sarà tornata morbida. È questo il semplice motivo per cui il pane duro non va buttato. In questo modo, si evitano infelici sprechi a tavola.

