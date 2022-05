La cucina è un ambito dove un po’ tutti possono trovare soddisfazioni. Anche se non si ha un particolare feeling con piatti complicati o semplicemente non si ha il tempo di cimentarsi. Esistono, infatti, soluzioni che garantiscono ottimi risultati anche senza dedicarci ore. Basterà, ad esempio, leggerne la procedura e si capirà perché si possono considerare gustosissimi questi dolci al cioccolato che si preparano in pochi minuti.

Davvero pochi ingredienti per questi dolci

Sarà anche abbastanza facile reperire gli ingredienti, tenuto conto che ne servono davvero pochi. Occorre, infatti, avere:

latte;

cioccolato fondente (la percentuale di cacao può essere scelta in base al gusto personale);

zucchero;

agar agar (come gelificante).

La procedura

Si parte con un recipiente sufficientemente capiente, meglio se alto. Al suo interno va versato il latte (consigliabile mezzo litro circa). Il passaggio successivo consiste nell’aggiungere dello zucchero. In questo caso il quantitativo va determinato in base alla volontà di dare maggiore dolcezza o di preservare la linea.

Può andare bene una quantità che va tra i 50 e i 100 grammi. Il terzo step sarà l’aggiunta di agar (vanno bene 6-7 grammi). Con l’ausilio di una frusta si dovrà iniziare a rendere il composto omogeneo, poi occorrerà farlo riposare per 15-20 minuti.

Nel frattempo bisognerà prendere del cioccolato fondente e sminuzzarlo con un coltello. Il quantitativo ideale lo si può considerare tra i 150 ed i 200 grammi.

Dopo aver reso i pezzi sufficientemente piccoli, dovranno essere aggiunti al composto iniziale. A quel punto bisognerà iniziare a mescolare, sempre con una frusta, in maniera tale da ottenere un composto che sia omogeneo e denso. Si avrà anche un cambio di colore, fino ad acquisire una tonalità paragonabile a quella del cioccolato.

Gustosissimi questi dolci al cioccolato da fare in casa con pochi ingredienti e bastano davvero pochi minuti

Il risultato dovrà quindi essere versato in delle formine, come ad esempio quelle per biscotti. Queste dovranno essere adagiate su una superficie che potrebbe essere un vassoio o un piatto ampio. Dopo aver ultimato questo passaggio, potrà essere messo tutto in frigo e lì dovrà riposare per almeno tre o quattro ore. A quel punto si avrà il risultato finale. E sicuramente piacerà ai più golosi e a chi ama il cioccolato fondente.

E vale la pena provare a farli. Ci sono almeno due motivi che prevalgono sugli altri: sono veloci da fare e bastano davvero pochi ingredienti. Probabilmente non rappresentano un alimento ideale per chi cerca una strada per dimagrire, ma lo sono per chi vuole semplicemente un momento di dolcezza.

