«Va’ dove ti porta il cuore», Salvini dichiara di voler atterrare a Mosca tra le critiche della politica italiana

È solo un’idea buttata là. Non è ufficiale e non sono note comunicazioni alla Farnesina. L’annuncio-slogan di Salvini subito fa il giro delle agenzie e incassa il commento di Enrico Letta che batte tutti sul tempo. In riferimento a Salvini, il segretario DEM dice: «va dove naturalmente gli batte il cuore fin dall’inizio. Evidentemente lo considera un luogo dove andare». Risulta persino ironico il messaggio di Letta che coglie l’occasione per ribadire il sostengo al Governo Draghi rispetto alle «iniziative strampalate alla Salvini che non hanno alcuna utilità. Servono a lui per ritrovare la sua identità».

Il precedente

E qui annusiamo l’acido che emana verso il leader del Carroccio. La memoria della felpa con tanto di volto di Putin stampata sul davanti. E poi i fischi incassati quando all’inizio del conflitto Salvini si è recato al confine polacco per solidarizzare con le popolazioni in difficoltà. Gente che, memore della felpa-ricordo dalla Russia, ha rispedito Salvini a casa con tanto di insulti. «Una figuraccia», commentarono in molti. A Mosca probabilmente sarebbe accolto diversamente perché con la dichiarazione di Letta «Va’ dove ti porta il cuore», l’allusione è evidente. Vuole dire che Salvini, in fondo, manterrebbe un buon rapporto con l’amico Putin. Tra l’altro il leader leghista rientra tra quelli che nel lessico della guerra non pronunciano il nome di Putin ma parlano di «aggressore e aggredito». La frase fatta, in voga tra molti della Lega e del M5S.

Se il gossip della politica dovesse essere sfiancato da un reale viaggio di Salvini a Mosca, ci riesce comunque difficile immaginare un viaggio risolutivo del conflitto. Ci hanno provato e continuano a farlo in tanti. Da Macron a Draghi, passando per Erdogan. Ma nulla, Putin non cede. E francamente ci pare difficile possa riuscirci Salvini, anche se probabilmente parlare con un amico è quello che finora è mancato al Cremlino. Sempre Putin che apra le porte blindatissime al membro di uno dei tanti Paesi «ostili» alla Russia.

Il Papa, che pure voleva andare a Mosca, non è stato accolto. Se ci riuscirà Salvini è un’incognita del gossip della politica italiana. Così il motto «va’ dove ti porta il cuore» diventa fatterello simpatico. Tutto da raccontarsi per stemperare la complessità delle faccende sul tavolo legate al Disegno di Legge Concorrenza con tanto di Balneari e Catasto da risolvere.

