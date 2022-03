Davvero incredibili queste polpette di pane, semplici da preparare in meno di 5 minuti

Gli alimenti che compaiono sulla nostra tavola quotidianamente, che accompagnano i nostri pasti dal pranzo alla cena, sono davvero tanti. Ma pochi hanno la completezza del pane. La storia della sua nascita risale all’alba dei tempi, alla Giordania del 12.000 a.C. A quel tempo il pane nasceva tra le pietre, ad opera di mani non ancora esperte, dalla macinatura di acqua e cereali. L’alimento veniva quindi cotto su una pietra calda. Oggi prepariamo il pane lasciando fermentare e lievitare un impasto di cereali, farina e acqua. Questo viene poi formato, cotto in forno e confezionato. In alcuni casi, arricchiamo il pane con ingredienti diversi, come olive, cipolle, origano o pomodori.

Il pane che ben conosciamo è un cibo tanto semplice quanto elaborato e può prestarsi come base per preparare tante ricette gustose. Davvero incredibili queste polpette di pane, di cui sveleremo tutti i passaggi della loro preparazione proprio in questo articolo. Impiegheremo meno di 5 minuti per mettere a tavola un piatto davvero originale quanto gustoso.

Per realizzare preparare le polpette di pane, possiamo utilizzare questa lista di ingredienti:

½ bicchiere di latte intero;

150 g di mollica di pane;

150 g di prosciutto cotto;

3 uova;

3 cucchiai di parmigiano grattugiato;

sale fine q.b.

pane grattugiato q.b.

olio di semi di girasole q.b.

Come è facile notare, ciò di cui abbiamo bisogno è molto semplice da trovare nella nostra dispensa. Vediamo ora come realizzare la ricetta.

Iniziamo a preparare le polpette di pane con il prendere le 3 uova e romperle all’interno di una ciotola. Sbattiamole per bene usando una forchetta quindi prendiamo un altro recipiente. Versiamo qui dentro il mezzo bicchiere di latte intero. Passiamo ora la mollica di pane e proseguiamo intingendola nelle uova. Mescoliamo il tutto e lasciamo a riposo per almeno trenta minuti.

A tempo ultimato, aggiungiamo all’impasto il parmigiano e il prosciutto. Saliamo e lavoriamo il composto con le mani, per formare le polpette rotonde. Rigiriamole nel pangrattato quindi riempiamo di olio di semi di girasole una padella. Mettiamo la padella sul fuoco a fiamma media e friggiamo le polpette. Doriamole su ambo i lati e, a fine cottura, scoliamole su un piatto foderato di carta assorbente.

Ora possiamo servire a tavola queste deliziose polpette di pane. Possiamo metterle su un piatto preparato con una base di foglie di lattuga e, con a contorno, un paio di spicchi di limone.