La cucina è il nostro regno, dove quotidianamente prepariamo manicaretti golosi accanto a portate nutrienti. Il gesto che forse ripetiamo più spesso è quello di riempire d’acqua una pentola da mettere sul fuoco, in ebollizione, per servire in tavola poco dopo una gustosa pasta. Questo è uno dei cibi più amati e consumati dagli italiani, che a pranzo raramente può mancare.

Quando la cottura della nostra pasta è a puntino, secondo il nostro gusto, spegniamo il fuoco e ci apprestiamo a scolarla. Per cui posizioniamo lo scolapasta nel lavandino della cucina, per scolare via l’acqua e mantenere la nostra pasta pronta per il condimento che abbiamo deciso di darle. Sembra tutto normale, eppure abbiamo commesso un errore. Dobbiamo fare attenzione perché quando scoliamo la pasta, forse non sappiamo che stiamo creando un danno alla nostra cucina, che potrebbe richiedere il costoso intervento di un professionista.

L’acqua della pasta

Possiamo preparare la pasta in tanti modi, con tante ricette che prevedono condimenti vegetali gustosi, sughi di carne e anche abbinamenti con il pesce. Certamente però, prima di pensare a come servire la pasta in tavola, dovremo provvedere alla sua cottura in acqua bollente salata. La temperatura dell’acqua di cottura non è da sottovalutare, soprattutto per il bene della nostra cucina.

Attenzione perché quando scoliamo la pasta in cucina non ci rendiamo conto di 1 errore che potrebbe essere fatale e costarci caro

Allora è comunissimo il gesto di scolare la pasta ponendo lo scolapasta nel lavandino e lasciando scorrere nello scarico l’acqua di cottura. La temperatura di quest’ultima è molto elevata e a lungo andare, riversata sempre nello scarico, può creare dei problemi all’impianto idraulico. L’acqua bollente scorre infatti all’interno delle tubature e il suo calore eccessivo può rovinarne le pareti, sino a provocarne la rottura.

Dunque è questo il motivo per cui scolare la pasta direttamente nel lavandino è un errore che potrebbe essere fatale e costarci anche molto caro. Perché solo un idraulico esperto può trovare rimedio alla rottura di un tubo, presentandoci il conto di un intervento molto costoso.

Possiamo quindi evitare questo problema con un piccolo stratagemma, ossia scolare la pasta nello scolapasta con i manici appoggiati a un grande pentola. In questo modo raccoglieremo l’acqua calda e potremo eliminarla nello scarico del lavandino in un secondo momento, quando fredda.

