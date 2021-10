C’era un tempo in cui il jeans s’indossava solo per eventi non eleganti e per look casual, un po’ da tutti i giorni.

In questi ultimi anni, però, ci ha pensato la moda a stravolgere tutto e a rendere questo pantalone iconico un capo adatto a qualsiasi evento e momento della giornata.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo anche perché i jeans sono tra i pantaloni più comodi e resistenti che abbiamo nel nostro armadio e non vorremmo mai rinunciare ad indossarli.

Inoltre, sono tra i pochi capi d’abbigliamento senza età e che possono essere portati da chiunque a prescindere dal numero di candeline.

Però, tra tutti i vari lavaggi di jeans che possiamo immaginare, ce n’è uno che più degli altri sostituisce perfettamente il pantalone elegante.

E che è una certezza della moda autunnale del momento, impeccabile anche per una over 50.

Di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo leggendo questo articolo.

È questo il jeans del momento che sostituisce il pantalone elegante ed è perfetto anche per le over 50

Confermato da tutte le passerelle autunno-inverno 2021 e 2022, il jeans del momento per gli stilisti è il jeans scuro.

Proprio la tela denim blu intenso è quella che in maniera del tutto chic va a sostituire il classico pantalone elegante. Ma senza rinunciare al gusto e allo stile.

Anzi, andremmo a creare degli outfit più ricercati e di tendenza e potremmo finalmente ritrovare la nostra comodità anche durante un evento importante.

Il jeans scuro, poi, è anche l’ideale per le over 50 soprattutto perché va a svecchiare qualsiasi look elegante e tradizionale.

Inoltre, è confortevole, dà l’idea di aver perso qualche kilo di troppo e slancia la figura.

Ci sono modelli e modelli

Se ci stessimo però chiedendo quale scegliere tra i tanti modelli di jeans scuri presenti in commercio, ecco una mini-guida per fare un figurone.

Infatti, anche se il jeans scuro è il perfetto alter ego del pantalone elegante, non possiamo prendere in considerazione tutti i modelli.

Quelli più indicati e stupendi anche su una over 50 sono due:

il “regular” che ha una vestibilità comoda e non troppo fasciante nelle gambe ma riesce a valorizzare il lato b senza risultare eccessivo;

il “bootcut” aderente fino al ginocchio e che da qui in poi si apre leggermente fino a terra, chiudendosi con una zampa moderata.

Come completare il look

È questo, allora, il jeans del momento che sostituisce il pantalone elegante e perfetto anche per le over 50.

Ma adesso che abbiamo i nostri modelli perfetti per un evento elegante, come li possiamo abbinare per non risultare banali o poco chic?

Al jeans scuro potremmo abbinare sicuramente un blazer di vestibilità regolare e anche a 6 bottoni.

Per scegliere la colorazione invece, sono questi i colori super trendy da indossare nelle prossime stagioni per creare un look invidiabile e possiamo sbizzarrirci.

Sotto la giacca, poi, possiamo mettere una blusa, se volessimo mascherare un giro vita un po’ abbondante, oppure un body.

Infine, per quanto riguarda le scarpe: