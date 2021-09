La rubrica “Casa e Giardino” di ProiezionidiBorsa, s’impegna spesso nel fornire soluzioni interessanti e adatte ad ogni esigenza e tipologia di dimora.

Le protagoniste, oggi, sono le case piccole o i monolocali in cui, da settembre in poi, ritornano gli studenti fuorisede.

Nell’organizzazione di questi spazi, spesso, le scarpe possono rappresentare un problema che si aggrava nel caso delle donne che ne accumulano un’infinità di paia.

Le tradizionali scarpiere potrebbero essere una soluzione ma solitamente occupano dello spazio che, in questi ambienti in miniatura, non è a disposizione.

Inoltre, nella maggior parte dei casi, non sono neanche carine esteticamente.

In questo articolo, cercheremo di fornire due idee salvaspazio per sopperire al problema organizzativo delle scarpe quando si vive in una casa piccola.

Due soluzioni geniali per sistemare le scarpe e occupare meno spazio possibile

La due soluzioni appartengono sempre alla famiglia delle scarpiere ma non sono in legno e truciolato o pesanti da spostare.

Sono prevalentemente di plastica e stoffa, sono pieghevoli, maneggevoli, perché ultraleggere, e soprattutto meno ingombranti.

La prima soluzione è la scarpiera da armadio, composta da tanti porta scarpe disposti uno sopra l’altro e chiusi da ogni lato tranne sul davanti.

Questa ha in dotazione dei ganci, solitamente staccabili col velcro, per appenderla all’asta dell’armadio, accanto ai vestiti.

È un organizer pratico che permette di avere sott’occhio tutte le scarpe appena si apre l’armadio per abbinamenti super veloci.

Permette anche di non occupare spazio nelle stanze e di sbarazzarsi delle più comuni scarpiere.

Se si teme che un eventuale cattivo odore emanato dalle scarpe possa impregnare i vestiti, un consiglio utile potrebbe essere quello di utilizzare dei profumatori.

Un’idea potrebbe essere quella di preparare a casa uno spray anti-odore e profumatore con l’impiego di oli essenziali ma anche di bicarbonato per igienizzare.

Sfruttare le porte di casa

Questa, però, è solo una delle due soluzioni geniali per sistemare le scarpe e occupare meno spazio possibile e che forse in pochi conoscevano.

L’altra è la più nota scarpiera che va appesa dietro la porta.

È un unico e grande pezzo di tela, spesso plastificato, con degli scomparti sempre di tela, più elastici e quindi adatti anche alle scarpe più grandi.

Anche questa scarpiera ha dei ganci per essere comodamente appesa dietro la porta, non prevede montaggio e non occupa spazio sul pavimento.

Forse è un po’ più antiestetica rispetto alla prima ma estremamente funzionale.

Un ulteriore consiglio

Si consiglia, infine, vista la semplice manovrabilità delle scarpiere, di pulirle periodicamente.

Si può utilizzare una soluzione con acqua, qualche goccia di Tea tree oil, impiegato anche per l’igienizzazione dei materassi, e olio essenziale di lavanda.

Immergere in questa miscela un panno in microfibra, strizzarlo per bene e passarlo accuratamente su tutti i lati della scarpiera.

Asciugare, infine, con un panno pulito e risistemare le scarpe.

Approfondimento

Ecco quali sono gli imbattibili trucchetti da seguire per conservare perfettamente le scarpe estive